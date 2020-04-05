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纽约市向所有居民发放免费三餐

2020年04月05日09:10  来源：人民网-国际频道
 
图为纽约曼哈顿区罗斯福岛上的一所学校的领餐点。 郁聪摄
图为纽约曼哈顿区罗斯福岛上的一所学校的领餐点。 郁聪摄

人民网纽约4月3日电 （记者李晓宏）纽约市长白思豪表示，从4月3日开始，纽约市所有居民在全市的435所学校的外卖点，可以领取免费的一日三餐，无需提供任何证件。之前，免费三餐仅向学生提供。有分析称，此举不仅可减缓严峻疫情对居民生活带来的沉重压力，也有利于防止疫情引发骚乱。

纽约州长库默3日召开新闻发布会称，截止3日中午，纽约州新冠确诊病例新增1万多例，出现单日最大新增增幅，总确诊数超过10万例，达到102863例，死亡人数也出现单日最大增幅，增至2935人。其中，纽约市新增5350例，总数超过5.7万例。

库默介绍，目前，纽约州已检测26万人，住院患者近1.5万人，其中3731人在重症监护室。由于新冠病患激增，纽约第一个临时医院贾维茨中心已由接受非新冠肺炎患者，转为接受新冠肺炎患者。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道的一项最新调查显示，年收入5万美元以下的美国人中将近一半人的存款最多撑3个月，年收入5万美元以上者中这一比例接近1/3。这意味着大面积的经济停摆，可能会导致不少美国人无法应付日常基本开支。

美国媒体报道，受疫情影响，3月下旬以来美国经济活动“停摆”更加明显。据美国劳工部公布的数据，3月15日至28日两周内，美国已经有近1000万人丢掉了工作。有分析称，整个疫情影响周期，美国预计将有2000万人失业。

库默表示，纽约州面临严重的财政危机，面临破产状态。此前，美国总统特朗普在白宫签署2万亿美元经济刺激法案，以应对新冠肺炎疫情。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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