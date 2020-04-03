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比利时卢森堡中资企业协会线上举办2020年全体大会

2020年04月03日20:25  来源：人民网-国际频道
 
中国驻比利时大使曹忠明在讲话
中国驻比利时大使曹忠明在讲话

人民网布鲁塞尔4月3日电（记者 方莹馨）4月2日，比利时卢森堡中资企业协会（简称“中企协”） 成功召开2020年全体大会线上视频会议。中国驻比利时大使曹忠明、商务参赞周兆明出席。

为支援祖国抗击疫情，中企协积极开展了一系列工作，包括发布倡议书，动员会员捐款捐物，向当地有关媒体和阿尔斯特市狂欢节的辱华现象发布抗议书等。截止2020年3月5日，中企协会员通过各种渠道向国内医院、慈善机构捐赠了大量防疫物资，捐款及捐赠物资价值累计约25.3万欧元。

自比利时爆发疫情以后，中企协抗疫工作重心逐渐转至当地，并于第一时间动员会员制定疫情防控方案，做好防护措施，加强人员管理，安抚员工及其家属，避免长途旅行，降低交叉感染风险。同时，为进一步展现中资企业的社会责任意识，提升社会形象和影响力，中企协向会员倡议支援当地抗疫工作。协会也联系了布鲁塞尔Saint-Luc医院，为会员开辟了捐款通道。截止2020年4月1日，中企协会员向当地机构捐赠了呼吸机、消毒机等物资，捐款及捐赠物资价值累计约359962万欧元。

曹忠明大使在讲话中表示，长期以来，中企协在组织领导全体会员推进中比合作方面发挥了重要作用。曹大使对中企协2019年工作给予了充分肯定，并对中企协开展的抗疫工作进行了称赞。他指出，新冠肺炎疫情蔓延至全球，对世界经济造成了巨大冲击。随着比利时疫情日益严峻，防疫抗疫成为当前首要任务。驻比中资机构既要坚定克服困难的信心和我国制度优势的自信，同时也要坚持底线思维，切实做好人员防护和物资储备，在确保人员安全的前提下，努力维护和推动中比经贸合作。

会上，曹大使与会员们广泛交流，听取了会员企业的防疫抗疫和业务发展工作汇报，提出进一步开展工作的建议。一是希望中企协继续把防疫抗疫工作放在第一位，一如既往做好防护工作。企业要关心每一位员工的身体健康，同时也希望企业继续为当地医院、社区提供一些力所能及的帮助。二是希望中企协进一步发挥协会作用，帮助企业排忧解难。协会可以利用会员涉及众多行业的优势，在企业经营、对外合作、项目信息方面互通有无、强强联合。三是希望中企协进一步强化对外公关职能，与当地保持良好关系。中企协既要积极发声，也要讲好“中国故事”，向当地民众、媒体介绍中资企业的成功经验和与当地机构的互利合作情况，引导当地正确看待中比经贸合作对当地经济、就业带来的积极影响，帮助驻比中资机构积极融入当地，营造良好的营商环境。

大会审议并通过了中企协2019年工作总结和2020年工作安排、2019年财务报告和2020年预算、新任会长、副会长的任命、吸收新会员等事项，并启动2020年比利时中资企业问卷调查工作。

中企协会长、工商银行布鲁塞尔分行总经理马向军在工作报告中，肯定了中企协及其全体会员在过去一年取得的成就，介绍了中企协在2019年度开展的各项工作。2019年，中企协根据会员需求组织举办各类研讨会、讲座，帮助会员及时了解比利时及欧盟法律的最新变化，引导会员合规经营，中企协会员无一发生违反当地法律法规重大问题。同时，中企协还组织会员出席各类活动，搭建会员与比利时政商界沟通交流的平台，发挥代言工商作用，向比利时税务局、我国商务部代表团、全国工商联代表团、人大财经委代表团等中比有关部门介绍企业经营情况，反映会员诉求。

中企协秘书长徐晨滨表示， 2020年，中企协将进一步坚定信心，一手抓好防疫，一手抓好中资企业的业务发展，与大家一起共克时艰。中企协秘书处也将继续发挥平台作用，服务会员，为比利时中资企业争取良好的营商环境，高质量推进“一带一路”建设，推动中比双边经贸投资的繁荣发展。同时，也希望广大会员继续抓好企业自身发展，稳外贸稳外资，为共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体、促进中比产业交流合作的高质量发展做出新贡献。

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(责编：崔越、杨牧)
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