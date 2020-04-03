中建埃及新首都CBD项目防疫不停工

会议现场

人民网开罗4月2日电 （记者 曲翔宇）当地时间4月2日晚间，埃及卫生与人口部发表声明称，该国新冠肺炎确诊病例累计达到865例，其中58人死亡，当日新增确诊86例，创下最大单日增幅。面对日益严峻的防疫形势，中建埃及新首都CBD项目继上周开始全封闭管理后，采取抢建发热门诊、储备3个月物资等一系列措施，最大限度确保正常施工秩序不受影响。

记者从4月1日下午由中建集团赴埃及工作组和医疗组主持召开的新冠肺炎疫情防控工作推进会上获悉，中建正在新首都项目现场抢建一座可容纳50个床位的发热门诊，同时抢建一座最多可以容纳200个床位的密切接触者隔离观察所。中建医疗组所有成员公开手机及微信号，通过扫描二维码填报的方式建立管理人员和劳务人员的健康档案，加强对所有员工每天两次的体温检测，并对每天汇总上来的档案数据进行医学分析，注重细节管控。截至3月27日，埃及分公司所有员工的健康档案已经全部建立完毕，并进入每日一更新的运营状态。医疗组根据汇总数据的医学分析，先后对出现发热或不适症状的十几名员工分别采取了复查、隔离加药物治疗、点对点咨询诊疗等措施，切实做到了“早发现，早隔离，早治疗”。

中建埃及分公司负责人介绍说，对确因身体或其它突发原因必须回国的职工，中建全力为其安排好回国方案。例如上周一名来自安徽的劳务人员因病情加重而不能自理，急需回国治疗。在较快完成职工回国审批手续后，抓住埃及政府特批的一架四川航空从开罗飞成都的航班，派两名职工护送患病职工乘川航回国。从职工离开项目工地，到机场办理登机手续，到飞行过程的防护，再到国内入境的检测检疫，到国内的隔离和隔离期间的及时治疗，到隔离期满后送患病职工返回安徽住地都做了详细的策划方案，并派多人持续负责策划方案的落实到位。

与此同时，中建埃及分公司正按三个月的用量储备生活和医疗物资，确保职工的生活水平不降低。中建国内总部加强与职工国内家属的直接对接，全力协助他们解决家庭的实际困难。

自新冠肺炎疫情暴发以来，中建埃及分公司的施工生产一直正常进行中。期间，先后完成了新首都项目中心酒店筏板基础砼的浇注、C03结构封顶、C04玻璃幕墙首挂等阶段性施工目标。目前各标段的主体施工保持正常，并在积极推进后续幕墙、机电和内装的资源进场。为确保新首都CBD项目能够在疫情可控的基础上保持施工不中断，在中建八局副总经理王少峰的带领下，中建总部向海外派出的首个新冠肺炎疫情防控工作组和医疗组一行10人3月18日赶在埃及“封国”前抵达开罗。一千多名属地劳务和部分属地管理人员，以及必要数量的当地监理和业主代表自3月26日起，按要求全部居住在工地，像中方员工那样实行封闭式管理；对部分属地化员工安排居家办公。此方案也得到了埃及住房部和新首都项目业主的认可与支持。

(责编：于洋、杨牧)