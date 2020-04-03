驻法国使馆向留法学子发放“健康包”

人民网巴黎4月2日电（记者 葛文博）4月2日，中国驻法国使馆举办“万里送真情，祖国在身边”留法学子“健康包”发放仪式，中国驻法国大使卢沙野将装满防疫物品、药品和指南的“健康包”送到巴黎八大、巴黎行政管理学院、巴黎音乐学院以及巴黎政治学院等留学生代表手中。

卢沙野致辞表示，党和国家十分关心海外留学人员的健康和安全，习近平总书记、王毅国务委员分别就关心和保护好海外留学人员健康安全作出重要指示，并做有关国家领导人工作。驻法使馆一直与法国外交部、卫生部等有关部门保持密切联系，力求保护好我在法留学人员，避免出现留学人员受歧视现象。

卢沙野指出，中国政府给留法学子的第一批防疫物资本周已寄到巴黎，使馆同事们加班加点分装成“健康包”，力争在第一时间将本批1.2万个“健康包”发送至留学人员手中，希望其能给留法学子增加一份保障，带去祖国的关怀。

卢沙野表示，目前在法中国留学生中有1名被确诊感染，在使馆教育处指导下，通过学联组织得到了很好的照顾，正在逐渐康复。他鼓励在法留学人员继续对共同抗击疫情抱持坚定信心，加强团结互助，遵守防疫规定，减少外出，做好个人防护，有困难随时联系使馆。

全法学联主席丁剑表示，广大留法学子深切感受到来自党和国家的支持与关怀。全体在法留学人员将牢记祖国母亲的关怀，守望相助，互帮互爱，携手战“疫”，共克时艰。

据悉，驻法使馆已通过协调各方资源先后为留法学子筹集约3万只口罩，在使馆教育处安排下，发放至全法学联、各地地方学联以及抗疫互助组等63个学生组织，解决留法学子抗击疫情的燃眉之急。驻法使馆还多次发布与疫情相关的安全提醒，组织视频讲座介绍防疫知识和经验，并与法国政府部门以及法方院校保持密切联系，全面做好留法学子抗击疫情工作。

驻法国使馆余劲松公使、吴小俊公参、赵斌公参、杨进公参等参加活动。中央电视台对仪式进行了全程直播。

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