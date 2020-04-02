同舟共济以减轻疫情对粮食贸易和市场的影响

人民网北京4月2日电（记者 李琰）记者从联合国粮农组织驻华代表处获悉，联合国粮农组织（FAO）总干事屈冬玉、世卫组织（WHO）总干事谭德赛、世贸组织（WTO）总干事阿泽维多3月31日分别在罗马和日内瓦共同发表声明，呼吁世界各国应同舟共济以减轻新冠肺炎疫情对粮食贸易和市场的影响。联合声明如下：

全世界有亿万人口的粮食安全和生计依靠农产品贸易维持。各国在采取行动遏制日益加剧的新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行的过程中，必须将对粮食供应的潜在不利影响或对全球贸易和粮食安全的意外影响降至最低。

各国在采取措施保护其民众健康和福祉时，应确保任何与贸易有关的措施都不会破坏粮食供应链正常运转。这种破坏包括阻碍农业和食品行业工人的正常流动，延长食品集装箱在边境停留时间会导致易腐食品变质，加剧粮食浪费。对粮食贸易限制措施可能引发对食品安全的不必要担忧。如果这种情况成为现实，将破坏粮食供应链，对最脆弱和粮食不安全的人口造成尤为严重的影响。

粮食供应的不确定性可引发一连串出口限制举动，导致全球粮食市场出现供应短缺。此类市场反应会改变粮食供需平衡，导致价格飙升、价格波动加剧。以前的危机已经显示，这些措施对低收入、缺粮国家和人道主义组织为饥饿人口采购粮食的援助工作尤其有害。

我们必须防止重蹈覆辙。值此特殊时刻，当务之急是加强而非弱化国际合作。在实施封锁管控以应对疫情期间，必须想方设法维持贸易自由流通，尤其要避免出现粮食短缺；必须确保粮食生产、加工和零售从业人员的安全，最大限度地减少疫情在相关部门内的传播，维护粮食供应链的正常运转；同时还必须保障社区内的食品供应，满足行动受限的消费者、特别是最脆弱人群的需求。

我们还必须确保向各方及时提供信息，令其掌握粮食贸易措施、粮食生产、消费和库存水平及粮食价格相关情况。这样可以减少不确定性，有助于生产者、消费者和贸易商做出知情决定。最重要的是，此举有助于遏制“恐慌性购买”及囤积食物和其他必需品的行为。

疫情当前，我们必须同舟共济，采取负责任行动，恪守共同承诺，即：加强粮食安全、食品安全和营养，从总体上提升世界人民的福祉。在采取疫情应对措施时，必须确保必需品供应不出现意外断档，谨防饥饿和营养不良状况出现恶化。

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