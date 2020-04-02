旧金山湾区：“华二代“以温馨画笔支持抗疫

孩子们和社区互助平台组织者者线上发布会

人民网旧金山4月1日电（记者 邓圩）新型冠状病毒肺炎在美国蔓延，多数社区处于社交隔离状态。加州昨天宣布学校将在5月3日之后确定是否开放。“宅”在家中的华人二代们这段日子在做什么？湾区华人公益组织“新冠狀病毒社区救助平台”组织了一场新闻发布会，发布会的主人翁就是这些“华二代”，这些孩子在线上向大家分享了自己的绘画、音乐，以温馨的画笔、美好的音乐祝福社会早日恢复正常，希望人们早日回到健康生活。

3月31日在旧金山湾区召开的一场线上新闻发布会上，几位华人二代向大家分享了自己“宅家”的心得和对社区恢复健康安全的祝福。

正在上六年级的西雅图少年Leon Lin给大家来了一段架子鼓，令人振奋的鼓乐声开场，Leon告诉大家，疫情期间除了上网读书外，很想念在外地工作的父亲，希望趁着在家的时间多陪陪妈妈。

刚刚过完13岁生日的Shuhan给大家展示了自己的新画作，那是几天前她和家人与社区的邻居一起向医生捐赠口罩，看着大家用东拼西凑的纸盒子装口罩，ShuHan画了一幅倡导大家携手共进、保护社区健康的画贴到盒子上。她展示的另一幅是关于社交距离的漫画，从小爱画画的她听到妈妈介绍social distance需要六英尺，她因此用一位6英尺高的朋友作为“社交距离”尺度作画，诙谐的画作希望大家在疫情中也能够轻松一笑。9岁开始学画的Emily Ma是8年级学生，她为一线医护人员画了漫画，送上自己的关切。

孩子们用艺术为疫情中的人们打气。正在读8年级的Ruby Chen展示了自己画的宁静的街道和美好的雪景，希望分享给大家一份美好。 7年级的Sean Shuai表演了大提琴，他喜欢速滑，在全美比赛中有很不错的成绩，他希望疫情快点结束能够早点去训练。

5年级的Aidan Cao和9年级的Arianna Cao是一对姐弟，他们画了一组可爱的卡通人物，给皮卡丘戴上了口罩，他们觉得给流行卡通人物戴上口罩能有很好的提醒作用。

发布会由旧金山湾区侨路基金会等20多个华人社团和社区组成的新冠狀病毒社区救助平台组织。侨路基金会会长袁文表示，孩子们都非常有天份。“我们是美籍华人，尤其华二代比我们更具优势，用他们的天份，在疫情严峻的情况下，以这种方式表达‘华二代’的参与，是温馨的篇章。希望大家都可以以各种方式，回馈及帮助我们的社区。”侨路基金会主席赵湘君说：“希望看到的人都能会心一笑，释放出正能量，增强免疫力。”

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