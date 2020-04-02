人民网>>国际

旧金山湾区：“华二代“以温馨画笔支持抗疫

2020年04月02日10:22  来源：人民网-国际频道
 
孩子们和社区互助平台组织者者线上发布会
孩子们和社区互助平台组织者者线上发布会

人民网旧金山4月1日电（记者 邓圩）新型冠状病毒肺炎在美国蔓延，多数社区处于社交隔离状态。加州昨天宣布学校将在5月3日之后确定是否开放。“宅”在家中的华人二代们这段日子在做什么？湾区华人公益组织“新冠狀病毒社区救助平台”组织了一场新闻发布会，发布会的主人翁就是这些“华二代”，这些孩子在线上向大家分享了自己的绘画、音乐，以温馨的画笔、美好的音乐祝福社会早日恢复正常，希望人们早日回到健康生活。

3月31日在旧金山湾区召开的一场线上新闻发布会上，几位华人二代向大家分享了自己“宅家”的心得和对社区恢复健康安全的祝福。

正在上六年级的西雅图少年Leon Lin给大家来了一段架子鼓，令人振奋的鼓乐声开场，Leon告诉大家，疫情期间除了上网读书外，很想念在外地工作的父亲，希望趁着在家的时间多陪陪妈妈。

刚刚过完13岁生日的Shuhan给大家展示了自己的新画作，那是几天前她和家人与社区的邻居一起向医生捐赠口罩，看着大家用东拼西凑的纸盒子装口罩，ShuHan画了一幅倡导大家携手共进、保护社区健康的画贴到盒子上。她展示的另一幅是关于社交距离的漫画，从小爱画画的她听到妈妈介绍social distance需要六英尺，她因此用一位6英尺高的朋友作为“社交距离”尺度作画，诙谐的画作希望大家在疫情中也能够轻松一笑。9岁开始学画的Emily Ma是8年级学生，她为一线医护人员画了漫画，送上自己的关切。

孩子们用艺术为疫情中的人们打气。正在读8年级的Ruby Chen展示了自己画的宁静的街道和美好的雪景，希望分享给大家一份美好。 7年级的Sean Shuai表演了大提琴，他喜欢速滑，在全美比赛中有很不错的成绩，他希望疫情快点结束能够早点去训练。

5年级的Aidan Cao和9年级的Arianna Cao是一对姐弟，他们画了一组可爱的卡通人物，给皮卡丘戴上了口罩，他们觉得给流行卡通人物戴上口罩能有很好的提醒作用。

发布会由旧金山湾区侨路基金会等20多个华人社团和社区组成的新冠狀病毒社区救助平台组织。侨路基金会会长袁文表示，孩子们都非常有天份。“我们是美籍华人，尤其华二代比我们更具优势，用他们的天份，在疫情严峻的情况下，以这种方式表达‘华二代’的参与，是温馨的篇章。希望大家都可以以各种方式，回馈及帮助我们的社区。”侨路基金会主席赵湘君说：“希望看到的人都能会心一笑，释放出正能量，增强免疫力。”

【1】【2】【3】
(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved