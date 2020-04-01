中国驻符拉迪沃斯托克总领馆捐助当地政府防疫物资

人民网符拉迪沃斯托克4月1日电（记者 殷新宇）3月30日至31日，中国驻符拉迪沃斯托克总领馆分别向俄罗斯滨海边疆区和符拉迪沃斯托克市政府捐助医用防护口罩5万只和3万只。

在此之前，总领馆已经向领区所有在校中国留学生和孔子学院教师每人都发放了足够数量的医用防护口罩。

考虑到当前滨海边疆区的疫情形势和防控要求，口罩交接总体上采取了“不接触”的操作模式。纸箱上贴有标签，上写“团结就是力量”、“手牵手，肩并肩”。

滨海边疆区政府把口罩主要配发给福利机构、医院、社会工作者以及直接服务民众的一线工作人员。符市政府将口罩配发给学校、幼儿园的教职员工以及市政部门工作人员。

闫文滨总领事在致滨海边疆区州长科热缅科和符市市长古梅纽克的信中表示，中国抗疫最艰难时，科热缅科州长和古梅纽克市长分别致信中国有关地方政府领导，表达对中方的慰问和支持，并协助中方通过滨海边疆区口岸向中国运送中方采购的医疗物资。为表示感谢，支持滨海边疆区和符市防控疫情，总领馆决定向滨海边疆区和符市政府分别捐助5万只和3万只医用防护口罩。希望在共同抗击疫情的战斗中进一步巩固双方的合作和友谊。

闫总领事在信中还着重强调，目前有包括留学生在内的很多中国公民在当地工作、生活，希望俄方为他们提供必要的帮助。若有中国公民不幸感染，希望俄方及时予以治疗。总领馆将全力与俄方合作。

科热缅科和古梅纽克分别回信，对总领馆捐助口罩深表感谢。科热缅科说，捐助口罩的行动充分表明了中国人民的宽广胸怀。中国最先遭受新冠肺炎疫情的攻击，在这样艰难的情况下，依然给予邻居真诚的关心。毫无疑问，中方捐助的5万只口罩将有助于保护众多滨海边疆区居民的健康。相信在我们的共同努力下定能战胜病毒，不断深化双方成果丰硕的互利合作。

古梅纽克说，俄中两国间的睦邻友好关系对我们不只是一句话，更是我们世界观的一部分，是我们的一种生活方式。毫无疑问，在双方共同努力下，我们定能成功渡过当前的困难时期。我们在共同抗击新冠肺炎疫情过程中将进一步巩固友谊和互信，推动双边合作迈上新台阶。

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