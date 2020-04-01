中国驻苏丹使馆向苏丹政府捐赠抗疫物资

马新民大使与苏丹内阁事务部长马尼斯交接物资

人民网喀土穆4月1日电（记者 苏航）3月31日，中国驻苏丹使馆与苏丹政府代表在苏总理府举办抗疫物资交接仪式，向苏方捐赠40万只医用口罩。中国驻苏丹大使马新民和苏内阁事务部长马尼斯、卫生部次长萨尔出席交接仪式并讲话。

马新民大使表示，当前苏丹已出现疫情，中国政府和人民感同身受，我们将坚定地与苏丹人民站在一起，并愿提供力所能及的帮助。过去两个月，中国各界都已行动起来，向苏方伸出友谊之手。驻苏丹使馆与苏卫生部、外交部等始终保持密切沟通协调，向苏方提供了七版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》和六版《防控方案》等资料，与苏方分享抗疫经验。中国援苏医疗队为苏方医护人员举行了三期新冠肺炎防控和诊疗知识专业培训。中国国家卫健委医疗专家与苏丹等北非地区的国家举行专家视频会议，介绍中国的防控和诊疗经验做法。在苏中资机构应苏丹通信监管部门的请求，努力确保苏网络正常运行和民众网络信息通畅。中国企业家马云先生已向苏方捐赠了部分抗疫物资。中国政府此前已通过非盟向包括苏丹在内的非洲各国提供了新冠肺炎检测试剂。此次驻苏丹使馆捐赠的40万个口罩，希望能解苏丹抗疫的燃眉之急，为苏丹早日成功抗疫贡献一份力量。下一步，中国政府已计划向苏方提供更多医疗物资援助，相信坚强勇敢的苏丹人民一定能够战胜疫情。中方愿与苏方一道，共同维护两国人民的身体健康与生命安全，共同迎接两国关系更加美好的未来。

马尼斯部长代表苏丹政府对使馆捐赠致以谢意并表示，在当前苏面临疫情输入和传播的严峻挑战之际，中国驻苏使馆雪中送炭、急人所急，再次体现了苏中两国之间坚固的战略伙伴关系和两国人民的友好情谊，苏方对此份恩情将没齿难忘。在此前中国国内疫情肆虐的困难时刻，苏丹各界一直勉力支持中国政府和人民的伟大抗疫斗争，并始终对中方取得疫情阻击战的最终胜利抱有坚定信心。很高兴看到目前中国国内疫情已得到有效控制，经济生产和社会生活秩序有序恢复，祝贺中方取得抗疫战的阶段性胜利。中国是苏丹最值得信赖的可靠朋友，感谢中国各界向苏方伸出的友谊之手。当前，苏疫情形势发展不容乐观，防疫抗疫工作面临巨大挑战，希中方积极向苏方分享诊疗经验并提供更多物资援助，以助苏顺利渡过难关、早日成功抗疫。

萨尔次长表示，当前，疫情在全球多点暴发、四处蔓延，并呈愈演愈烈之势。在此背景之下，中国抗疫斗争的成功实践和取得的显著阶段性成效，更加表明了中方所采取的防疫抗疫政策和方式手段的科学与正确。感谢中国驻苏使馆在苏困难之际主动施以援手，给苏医疗卫生领域应对疫情工作及时注入了强心剂。苏方愿积极学习和借鉴中方防疫抗疫工作的宝贵经验，希与中方进一步加强政策和防控措施协调，互相分享疫情信息，不断提升两国公共卫生国际合作水平。

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