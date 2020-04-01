携手抗疫，推动构建“人类卫生健康共同体”

外交部会场

近期，新冠肺炎疫情在西亚北非地区快速蔓延，地区国家医疗卫生、应急管理体系等各方面都承受巨大压力，疫情防控形势严峻。在这一关键时刻，中国秉持人类命运共同体理念，同西亚北非地区国家团结合作，共克时艰，生动诠释了“人类卫生健康共同体”的抗疫理念。中国第一个向地区国家伸出援手，提供物资援助，分享抗疫经验，并派遣医疗专家组驰援伊朗、伊拉克等疫情较重的国家，为全球抗疫合作贡献了中国方案、中国智慧和中国力量。

3月26日，中国同西亚北非地区国家举办新冠肺炎疫情卫生专家集体视频会议，来自埃及、阿尔及利亚、巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩、科威特、卡塔尔、苏丹、土耳其等16个西亚北非地区国家和海湾合作委员会秘书处的卫生官员和专家等共约200人参加。

在3个多小时的交流互动中，中国疾控中心主任高福院士、中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友、北京大学第一医院传染病科王贵强主任分别介绍了新冠肺炎传播特点、中国抗击疫情的有关举措，并回答了各国专家的提问。各方在会议上积极互动，对中方分享宝贵经验予以高度评价。

阿尔及利亚卫生部长布齐德表示，中方抗疫的成功实践有助于阿方在治疗方案方面作出正确选择。地区国家希望借鉴中国抗疫做法，最终战胜疫情。阿卫生部部长级代表本巴赫迈德感谢中方在地区疫情日益严峻的关键时刻召开视频会分享经验，赞赏中方专家讲解深入、专业，表示阿方从中国丰富的抗疫经验中获益匪浅。

埃及卫生部部长助理侯赛尼表示中方专家的介绍及解答信息量大、专业性强，为埃方抗疫增添信心。中方的做法行之有效，可以在地区复制推广。埃方专家将认真借鉴中国经验和专业做法，付诸抗疫实践，期待早日战胜疫情。

毛里塔尼亚卫生部秘书长哈利玛·雅高度赞赏中国政府为全球公共卫生事业作出巨大贡献，积极评价毛中抗疫合作，表示此次视频会议是一场“及时雨”。中国政府负责任，中国专家专业素养高，中国经验弥足珍贵，对毛防疫有重要借鉴意义。

科威特卫生部次大臣穆斯塔法对中方组织此次交流表示感谢，称中国专家的专业讲解和毫无保留地分享抗疫经验令人印象深刻。希望今后双方加强合作，继续召开此类会议。

苏丹卫生部司长阿姆贾德表示，中国在抗击新冠肺炎疫情方面积累了非常丰富的经验，在防疫抗疫领域的做法和举措是包括苏丹在内的各国应对疫情的指南。疫情当前，中方把西亚北非众多国家的卫生官员聚在一起召开视频会议是一种创举，彰显世界各国是息息相关、休戚与共的命运共同体。

叙利亚卫生专家表示，新冠肺炎是一种全新疾病，我们的疑问无法从现有书本和医学资料上获得，因此能够得到拥有一线经验的中国专家的指导至关重要。在视频连线中，中国专家与我们分享了应对新冠肺炎的宝贵经验，对叙方应对疫情大有裨益。中国在新冠肺炎的防控和治疗上积累了丰富经验，超越了世界上其他国家，中方经验将帮助各国找到应对疫情的正确方法。

世卫组织驻黎巴嫩代表伊曼表示，地区国家在抗疫方面经验尚浅，十分需要学习借鉴中方的成功经验，听取中方的建议，有助于在抗击疫情中少走弯路。

正如习近平主席所说，病毒没有国界，只有国际社会合作应对，才能战而胜之。面对这场突如其来的疫情，中国和西亚北非国家选择同舟共济而不是独善其身，选择守望相助而不是勾心斗角，选择伸出援手而不是袖手旁观。经过抗疫斗争的洗礼，中国同西亚北非地区国家的友好关系也将迎来更加美好的明天。

(责编：于洋、刘洁妍)