马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会援蒙50万只口罩

人民网乌兰巴托3月31日电（记者 霍文）3月31日，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会援助蒙古国抗疫物资（50万只口罩）交接仪式在蒙古国外交部举行。中国驻蒙古国大使柴文睿、使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞李雁军，蒙古国外交部国务秘书达瓦苏伦、卫生部国务秘书阿伦扎尔格勒、紧急情况总局副局长阿伦布音、外交部领事局局长蒙赫图希格、外交部邻国局副局长图雅策策格等出席。

柴文睿表示，新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康摆在第一位，进行全民动员，加强联防联控，保持公开透明，打响抗击疫情的人民战争。经过两个多月艰苦努力和巨大牺牲，目前中国国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。

柴文睿说，患难见真情，在中方抗疫形势最严峻的时候，蒙古国政府和社会各界给予了中方坚定支持和真诚帮助，我们会铭记并珍视这份友谊。中国传统思想讲究“投之以桃，报之以李”，中方一直关注蒙古国内疫情形势，对蒙政府和人民防疫举措予以高度评价并愿提供力所能及的帮助。此次马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向蒙古国捐献口罩，体现中国人民对蒙古国人民的友好情谊。新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人，我们相信只要国际社会本着人类命运共同体的理念，同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情。

达瓦苏伦表示，蒙中是永久友好邻邦，当疫情在中国爆发时期，我们感到十分忧心。中国政府和人民在面对疫情的严峻挑战，团结一致，坚决同疫情进行顽强斗争，克服了诸多困难，取得极大成效，目前中国社会经济和人民的生活秩序都逐渐恢复正常，蒙古国政府和人民对此感到由衷高兴。

达瓦苏伦说，疫情是国际社会面临的共同挑战，需要各国加强合作，合力应对。目前蒙古共有12例输入性确诊病例，但却没有从中国输入的病例，这充分展示了蒙中两国有关部门密切配合、共同抗疫的积极成效。中方在做好国内防疫的同时，努力为世界多国防疫工作提供大力支持。尤其是在蒙古国医疗卫生条件不足、防疫物资匮乏的情况下，中方及时伸出援手，向蒙方提供物资援助，为蒙古国疫情防控工作做出重要贡献，我代表蒙古政府和人民对中方表示衷心感谢，感谢马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会对蒙古国防疫工作的大力支持。

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