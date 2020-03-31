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中资企业向加纳政府捐款支持抗击新冠肺炎疫情

2020年03月31日08:49  来源：人民网-国际频道
 
驻加纳大使王世廷致辞（驻加纳使馆供图）
驻加纳大使王世廷致辞（驻加纳使馆供图）

人民网阿克拉3月30日电（姜宣、周玥晗） 当地时间29日下午，为支持加纳抗击新冠肺炎疫情，深能安所固电力（加纳）有限公司和非洲世界航空有限公司分别向加纳政府捐款10万美元，合计20万美元，捐款仪式在加总统府举行。

驻加纳大使王世廷代表中方向加政府捐赠支票，加总统办公厅主任弗瑞梅·奥塞—奥佩瑞代表加政府接受捐款。加纳全国酋长院主席多哥贝·阿菲德，驻加纳使馆经商参赞柴之京、深能安所固电力（加纳）有限公司董事长杨群、非洲世界航空有限公司联席董事长罗成等出席了活动。

王世廷表示，中国驻加纳使馆高度关注加纳新冠肺炎疫情，鼓励广大中资企业支持加纳政府和人民抗击疫情。深能安所固电力（加纳）有限公司和非洲世界航空有限公司率先响应，克服自身困难、支援加纳抗击疫情，体现了中加两国人民团结一心、战胜疫情的坚强决心。

王世廷强调，疫情在中国暴发，但是并不意味着病毒源头在中国。在习近平主席领导下，中国上下一心，打响了一场疫情防控的人民战争，取得了阶段性重要成果。人类是命运共同体，病毒无国界，我们需要团结起来，共同应对。中国将积极与世界各国分享成功抗疫经验，向包括加纳在内的非洲国家提供援助和支持。继马云基金会和两家中资企业，许多中资企业也表达了捐赠意愿，中国政府援助物资也即将运抵加纳。

王世廷对加纳政府及时采取一系列有力措施表示高度赞赏，相信在中国的支持下，在国际社会的帮助下，加纳一定会尽早战胜疫情。

奥塞—奥佩瑞代表阿库福—阿多总统对两家中资企业表示感谢，向中国政府和人民表达崇高敬意。她说，中国是第一个向加纳提供捐助的国家，相关捐助到位最快，体现了中加两国和人民的真诚友谊。加对中国抗疫成就表示钦佩，希望能结合加纳实际，借鉴中国经验，在最短时间内控制疫情传播，把疫情对加纳经济社会发展和民生影响降到最低。

据王世廷介绍，深能安所固电厂（加纳）是中国在加纳最大投资项目之一，发电量占加加电力总供应量20%—25%，为加经济社会发展做出了巨大贡献。同时，公司高度重视履行企业社会责任，多次为社区捐赠教育卫生物资，修建了“中加友谊路”，为当地人民带来极大便利。非洲世界航空有限公司自成立以来，航空服务不仅连接了加纳主要城市，还大大提高了西非地区的互联互通，成为西非地区最主要航空公司之一，为地区联通做出巨大贡献。

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(责编：贾文婷、杨牧)
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