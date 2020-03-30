埃及中国学联组织侨商与留学生“结对子”抗疫

人民网开罗3月30日电（记者 曲翔宇）埃及是中国学生尤其是西北少数民族地区学生的热门留学目的地。3月以来，埃及新冠肺炎疫情日益严重，广大留学生面临的学习生活困难受到高度关注。

当地时间3月29日下午，在中国驻埃及使馆教科处的指导下，埃及中国学生学者联合会举办旅埃侨商与留学生“结对子”抗疫启动仪式，中国驻埃及使馆高级外交官、侨商、留学生、驻埃中央媒体代表共10人出席。“抗疫特别助学金”首期已收到捐赠30万埃镑（1元人民币约合2.2埃镑），将被用于帮扶100名学生。

“侨学结对抗击疫情，企学帮扶共克时艰。”中国驻埃及大使馆公使肖军正讲话说，新冠肺炎已进入全球大流行阶段，海外学子在祖国疫情严重时多方奔走，四处募捐，现在却面临越来越高的风险。保护他们所有人的健康，驻埃中国外交官责无旁贷。针对旅埃中国留学生不少来自偏远省区、经济困难学生比例较高的实际情况，由使馆搭桥，组织留学生与侨商“结对子”，旨在建立联防联控、群防群控体系，打赢海外抗疫的“人民战争”。“温暖落在实处，解忧落在实处。”

肖军正表示，未来一段时间的防控工作应在见人、见事、见情三方面下功夫。一是发挥埃及中国学联的组织领导作用，与所有留学生建立点对点联系，“一个也不能少”。二是确保防疫物资及药品储备充足，将向留学生派发“健康包”。中国驻埃及大使馆已积极协调国内外有关方面，从国内紧急空运，部分已运抵开罗，正加速办理清关手续。三是进一步动员旅埃各界人士投入抗疫“人民战争”，关注留学生群体。“奖掖后学，功德无量。”肖军正援引古语，感谢埃及华人石材协会和旅埃学子教育基金捐赠的“抗疫特别助学金”,支持旅埃学人抗击疫情。

中国驻埃及使馆教育参赞宋波介绍说，目前在学联登记注册的旅埃中国留学生有1010名，汉语教师105人，共计1115人。学联从1月下旬疫情在国内爆发始，就已建立日报机制，每日向使馆教育处做防控信息汇总，未来将继续坚持并细化。

启动仪式上，埃及中国学联会长摆克成及两位留学生代表在肖军正的见证下，从企业家代表手中接过捐款支票。摆克成表示，由于旅埃中国师生主要分散在9间大学，埃及中国学联与侨商代表沟通后，采取“划片包干”的帮扶形式。其中，埃及快虎摩托车有限公司在艾因夏姆斯大学孔子课堂的协助下负责艾因夏姆斯大学的100名留学生和30名汉语教师，在苏伊士运河大学孔子学院的协助下负责苏伊士运河大学的30名留学生和26名汉语教师。中国珞珈实业有限公司负责爱资哈尔大学510名学生。中国上海超石集团负责亚历山大大学的160名留学生和5名汉语教师。名创优品公司负责坦塔大学的110名留学生。埃及中国贸易中心与开罗大学孔子学院共同负责开罗大学的100名留学生和开罗大学、埃及中国大学、卢克索大学、十月六日城大学等高校总共59名汉语教师。

"非常时期，积极就地抗疫就是对祖国最大的贡献。"留学生代表李伊表示，将不辜负各界的期待，在科学防护的前提下完成学业。学联名誉会长、中国珞珈实业有限公司总经理王虎表示，公司的发展壮大离不开旅埃各界华侨华人的大力支持，值此海内外中华儿女同心抗疫的时刻，更应积极践行责任、回馈社会。

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