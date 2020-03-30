“金龙-2020”中柬两军联合训练结训

中国驻柬埔寨大使王文天为柬方参训官兵颁发荣誉证书

人民网曼谷3月30日电（记者 赵益普）当地时间3月30日上午，“金龙-2020”中柬两军联合训练在柬埔寨贡布省成功结训。

在结训仪式上，中国驻柬埔寨大使王文天表示，面对疫情干扰，中柬双方指导组齐心协力，克服困难，科学合理安排训练科目，完全做到了练兵备战和疫情防控“两不误”。正是因为“2020-金龙”联训的困难比以往大，所以其含金量比以往更高，这次联训必将在两国、两军友好合作史上留下浓墨重彩的一笔。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班上将称赞了双方部队在联训期间的表现。他指出，此次联训的成功充分展示了两国对传统友谊发展的重视，落实了两国元首达成的共识，加强了两国相互交流，深化了两军务实合作，共同推动两国关系迈上更高水平、取得更新成果，为构建两国命运共同体和推动中国“一带一路”倡议与柬埔寨政府四角战略的对接，维护地区和平稳定作出新贡献。

中方指导组组长张体任大校介绍，联训期间，中柬双方官兵精心筹划，密切配合，刻苦训练，针对恐怖主义势力呈现出来的新特点，重点围绕破袭营救、突击威慑等10个行动内容组织训练，提高了共同应对恐怖主义等国际安全威胁的能力，进一步巩固了中柬两国两军传统友谊，增进了战略互信。

据了解，此次中柬两军联合训练于3月15日开训，以联合打击恐怖主义势力为背景，出动装备力量多元，空地一体联合协同，聚焦反恐贴近实战。中方参训兵力主要由陆军第75集团军精干力量混合编成，中柬双方共有800余人参训。联训期间，中方参训分队官兵还开展了人道主义援助活动，向当地政府、医院、学校赠送了学习、文体、医疗等物资。

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