【网连世界】全球疫情汹汹，挡不住来自祖国的温暖

【编者按】新冠肺炎疫情在全球多点暴发蔓延，海外华侨华人和留学生群体的健康安全牵动着祖国的心。目前，驻外使馆正开展全方位的帮扶工作，针对海外同胞的实际困难和迫切需求积极提供帮助。在来势汹汹的疫情面前，海外同胞不是孤军奋战，祖国永远在你们身边。

驻法国使馆：统筹资源 多措并举保护华人安全

记者 何蒨

随着新冠肺炎疫情在法国持续蔓延，在法的华侨华人及留学生都对法国本地的疫情防控举措都表达了担忧，认为法国人应对新冠疫情不够及时。

来自中国的Niji（化名）在法国从事时尚行业，已在法生活十几年。在Niji看来，法国的防疫措施只是“刚刚开始给力”。巴黎小猴猴（化名）在法生活十年，目前在一家投行做项目经理。他认为从疫情一开始法国人就抱有侥幸心理，不想因为防疫影响到经济发展。

目前，法国已进入全民禁足，Niji能不出门就不出门，需要食物日用品时多选择网购送货到家，如果必须出门，她一定会带上口罩、防护眼镜和手套。巴黎小猴猴更是从1月起就开始购入口罩及洗手液，做好万全的防疫准备。

根据中国驻法大使馆统计，中国旅法华侨华人多达70余万，留法学生4万多人，驻法中资机构近100家，外派人员1000余人，面对这个庞大的华人群体，大使馆始终把全体在法中国公民的生命安全和身体健康放在首位。疫情暴发后，大使馆第一时间启动应急预案，对在法中国公民情况进行了认真摸底，有针对性地做好领事保护工作。目前来看，广大华侨华人、留学生及中资机构人员总体情绪稳定。

大使馆通过不同渠道宣传防控知识，转发法国政府的有关防疫措施。3月以来，大使馆先后发布了6条安全提醒，提醒在法中国公民加强安全防护，减少感染风险。使馆相关处室也认真做好应急值守工作，已累计接听来电3000余通，回复邮件1000余封，处理各类求助案件300余件，为留学生及家长提供24小时来电咨询服务，并通过学联等组织及时掌握留学生情况，帮助其解决实际困难。

此外，大使馆也千方百计为华侨华人及留学生提供物资协助，克服困难，多渠道购买防护用品分发给侨胞和留学生，同时联络了一些当地中资企业、侨领和国内地方政府、慈善机构，为有需要的中国同胞、特别是留学生，捐赠防护物资。多家中资企业已慷慨解囊，将此前拟捐赠给国内的防疫物资转赠给法国中国工商会、法国医疗机构和在法留学生。大使馆也与确诊的中国同胞保持密切联系，了解他们的病情和生活需求，推动法方全力救治，并为家属探视提供积极协助。

记者在采访中了解到，在此次新冠疫情中，全法学联及法国各级学联在帮助留学生防疫抗疫中提供了有效帮助。全法学联不仅从1月起就开始做线上防疫宣传工作，例如制作了适合留法中国学生生活习惯的《新冠病毒防疫安全手册》，并邀请在法国医院工作的中国医生就新冠肺炎防控知识组织在线讲座。此外，在法国疫情爆发后，全法学联建立了很多微信防疫工作群和信息交流群，通过各种渠道尽量覆盖全法4万多名中国留学生，为他们带来必要的心理与医学支持。

值得称道的是，全法学联专门建立了一个救助微信群。根据全法学联发言人郭德贤的介绍，出现轻症或疑似病症的留学生往往无法打通法国的急救电话15，在这样的情况下，学联联系了十几名国内的知名医学专家及医学生，在微信群中24小时为留学生提供咨询，目前已有几十名学生获得帮助，若干有高度疑似症状的学生也通过这个群的咨询，恢复并痊愈。全法学联的高效工作为中国留学生带来了有效的心理与健康支持。

中国驻法大使卢沙野在致全体在法中国同胞的一封信中，也为留学生及华侨华人提出了防疫建议，包括“宜静不宜动，宜留不宜走”，减少出行，减少接触，以免增加感染风险。卢大使也援引国内专家的建议，指出“此时选择回国，长时间置身机舱、机场等密闭空间或人员密集场所，也会增加交叉感染风险”，并请大家结合个人实际情况认真评估长途旅行的必要性和风险。对于选择回国的华人朋友，大使馆嘱咐出行者务必携带法国政府要求的《破例出行证明》及当日乘机证明，提前向国内户籍地、常住地政府主管部门及中国驻法使馆报备。

大使馆援引法国卫生部门的建议，华侨华人及留学生若“出现轻微头痛、低烧、咳嗽等症状，先请自行居家隔离，不要拨打急救电话15，如果需要可联系家庭医生，并根据医嘱服用药物”。法国卫生部长建议服用扑热息痛缓解发热症状，避免使用布洛芬类药物，若出现呼吸困难等严重症状时才拨打急救电话15，或由家庭医生代为联系医院。最后，大使馆也建议中国同胞若确诊后，请及时通报使馆或有关总领馆，大使馆正在统筹国内外资源，积极研究如何在医疗救治方面为大家提供更有效的帮助。

(责编：崔越、杨牧)