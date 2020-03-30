人民网>>国际

【巴拿马运河邮轮之旅4】世界文化遗产，安提瓜古城

冯 霄/文 于世文/摄

2020年03月30日09:52  来源：人民网-国际频道
 
Arch钟楼是安提瓜古城的标志性建筑 于世文 摄
Arch钟楼是安提瓜古城的标志性建筑      于世文    摄   

危地马拉位于北美洲大陆南部、中美洲西北部，拥有10.89万平方公里面积和1600万人口。它是古代印第安人玛雅文化中心之一，拥有多处4-11世纪遗留下来的玛雅文化金字塔遗址。1524年，危地马拉沦为西班牙殖民地，1821年9月15日宣布独立。1823年加入中美洲联邦，1839年建立共和国。目前它尚未与我国建交，只和我国台湾保有所谓外交关系。该国东临加勒比海洪都拉斯湾、南濒太平洋，拥有500公里海岸线；全境2/3是山地和高原，逾37座火山造成严重灾害，也成就了美到极致的火山景色。特别引人注目的是它拥有3处“世界文化遗产”，安提瓜古城就是处于地震带内的著名“世界文化遗产”。

令人赞叹的古建筑

2018年秋，我们所乘挪威人“喜悦号”邮轮全程穿越巴拿马运河后，11月13日晚邮轮驶入太平洋折向西北航行，经过近50多个小时的海上巡航，于11月16日晨抵达危地马拉著名港口夸特扎尔港（Puerto Quetzal）。这是濒临太平洋西侧的新建港口，拥有多个码头泊位，可停靠3万载重吨的船舶。放眼眺望，叉车、拖船等装卸设备和高高的集装箱映入眼帘，掩映在密林中的码头市场，售卖翡翠、咖啡、布艺制品、木雕工艺品和民族服装，吸引着刚刚走下邮轮的游客。

我们早在邮轮上预订了旅游路线，下船有导游等候，从港口坐大巴直达安提瓜古城。导游途中说，该国有新旧两座危地马拉城，我们要去的是旧城，又称“安提瓜危地马拉”或“安提瓜古城”。它是危地马拉南部萨卡特佩克斯省的一个小城，四座火山环绕。它建于1543年，17世纪曾为该国首都，也曾是西班牙统治下的中美洲首府，但因屡遭地震破坏，1776年在距该城东北40公里处另建危地马拉城新城，遂迁都于此。旧城位于海拔1500米的潘乔亚山谷，靠近富埃戈（Fuego）火山顶峰。作为殖民化古城，这里的街巷民舍和巴洛克建筑遗存均体现了西班牙城市建筑风貌。40多年前，安提瓜古城就被列入《世界文化遗产名录》。听着介绍不觉一个半小时过去了，抵达古城，清晰看到云层中露出的富埃戈火山。我们先游览了几条石块铺路的古香古色街巷，看到多座教堂遗址，它们虽在地震中变成残垣断壁，但残存的精美巴洛克浮雕让人依稀看出其曾经的辉煌。

中央广场四周布满精美建筑。跟随导游来到安提瓜古城中央广场，此广场周围许多雕饰华美的巴洛克建筑令人惊讶不已。导游说，当年鼎盛时期，全城拥有40间教堂与礼拜堂，有18间修道院、15间隐修院、5家医院和一所孤儿院以及圣卡洛斯大学。站在广场东望就是安提瓜古城大教堂，它曾因1583年地震而倒塌，我们看到的是重建后的大教堂，白色前壁上镶嵌着19尊宗教人物雕像，中央有3处高大拱门，一座瑰丽的巴洛克建筑，吸引了很多游客在教堂前与醒目的“ANTIGUA”白色大字合影。市政厅坐落在广场北侧，圆柱支撑的两层拱门回廊、精细的柚木色栏杆，均呈西班牙建筑特色。广场周围屹立着方济会修道院，其巴洛克雕饰和大门两侧的螺旋状圆柱都十分华美。

由中央广场辐射出多条石块铺就的棋盘状街道，见证了这座古城的历史变迁。蓝天白云、茂密林木和低矮的屋舍浑然一体。街区有许多相连的方形建筑，其门脸虽小，但推门入内别有洞天。走进小街一家餐馆，经过一段昏暗的通道后豁然开朗，看见一些用餐游客正在一个开放式天井花园中享受美好时光，四周长廊环绕，通往许多独立房间。此建筑结构源于西班牙人多骑马回家，中央的开放天井既是他们休闲的庭院，也是主人拴马放牧之处。

拱门钟楼是安提瓜古城的标志性建筑。它位于城市繁华的核心区，柔和的米色拱门上矗立着高高的钟楼，钟楼上的云层与火山颇似一幅油画，拱门下游客如织、人声鼎沸，街道两侧店铺鳞次栉比，精美画廊、艺人表演令人目不暇接。大名鼎鼎的拱门钟楼街成为和中央广场齐名的游客必到之处。

多姿多彩的印第安土著市场

市政厅前的中央广场，又称花园广场，其中心有个喷泉，周围林木郁郁葱葱。我们去的当日适逢小城举办鲜花节，商家和居民都在用鲜花装饰店铺和居所，当地花艺师更是大显身手，用多种花材塑造出不同的花卉造型，吸引游客纷纷和“浇水花洒”、“花卉飞机”、“花卉汽车”、“花卉单车”等花卉造型合影，售卖工艺品的摊主都别出心裁用鲜花装饰各自的商品。摊档展示的挂毯、服饰、草帽和琳琅满目的纪念品很是诱人，但最吸人眼球的是穿着民族服装头顶货篮的售货女。她们擅长使用自己的四肢、头颅托顶重物，她们头顶沉重的货篮穿梭于街巷、市场之中。导游说，这些妇女多是玛雅人后裔，她们的劳动方式和对色彩的追逐有悠久的历史渊源。玛雅人是古印第安人的一个分支。中美洲是古玛雅文明的核心区域，1979年，危地马拉蒂卡尔国家公园的玛雅遗址作为文化和自然遗产被列入《世界遗产名录》，那里有公元200-850年左右的玛雅古迹。当今，危地马拉许多地方还保留着玛雅传统集市。安提瓜古城中央广场集市就是一个富有玛雅文化传统的集市。玛雅后裔妇女在此售卖的挂毯与布艺制品，色泽艳丽，图案丰富，绣花精细，布料致密，她们身着五颜六色的披风与宽松长裙，头顶肩扛着彩虹般的货品，简直就是一道亮丽的风景线。

在中央广场周边，还有一些玛雅食品摊档，看到在铁板上把香肠和面包烤热，再抹上特制酱料的“安提瓜热狗”，还有售卖花生、胡豆、干果的摊档，几个卖咖啡的摊主会不时递上一杯热咖啡让你品尝，这里的咖啡喝起来感觉香浓柔滑、细品有一种很鲜的果酸味道，口感甚佳。导游说，危地马拉是世界咖啡主产国之一，全国有2/3土地盛产咖啡；安提瓜地域就是全国七大咖啡著名产地之一，这里有富含氮的火山岩地质和充足阳光及充沛雨量，非常适于种植咖啡。安提瓜卡马纳庄园（Hacienda Carmona）就是全国著名的咖啡园。泡咖啡馆成为安提瓜人、以至危地马拉国人最中意、最享受的生活方式。

早期被列入《世界文化遗产名录》的古城

安提瓜古城是中美洲闻名的巴洛克艺术诞生地，这里保存了大量较完好的巴洛克风格建筑，拥有西班牙式城市的规整布局；活跃着古老的玛雅文化传统集市，古老的土著文化艺术经久不衰；这里盛产世界一流咖啡，民族美食种类繁多，土著居民热情好客，还有环绕城市的火山风景，这一切都吸引着日益增多的世界游客。安提瓜古城，魅力无穷！

早在1979年，安提瓜古城已被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。它被列入“世界文化遗产”的时间比印度泰姬陵、希腊雅典卫城还要早，它是与埃及金字塔、叙利亚大马士革古城同批入选的，它符合“世界文化遗产”C(ii)(iii)(iv)等多项遴选标准。世界遗产委员会如此描述：“安提瓜古城是古代印第安人玛雅文化中心之一，城市的网格状布局源于意大利文艺复兴的启发，在不到三个世纪的时间内，这里就汇集了大批庄严而华丽的建筑，使之成为中美洲巴洛克艺术的诞生地。”世界遗产委员会对这座古城的评价是：安提瓜古城原址创建于16世纪早期，建在海拔逾1500米的火山环绕的山谷之中，处于地震带内：它在1773年一场大地震中遭到严重破坏，但其主要建筑的遗迹却保留下来。这座城池格局的灵感源自意大利文艺复兴时期，在至少三个世纪内建成了大批庄严隆重、装饰华丽的卓越建筑，凸显空间感与立体感特质，成为中美洲巴洛克艺术的典范。

在当下新冠病毒肆虐、居家隔离的日子里，浏览“巴拿马运河之旅”的照片，坐在电脑前爬格子，于是有了这篇粗糙文字，把它拿出来与朋友分享，或可安抚我们居家隔离日子中的焦灼心情，也不失为一件有意义的事情。 （冯 霄/文 于世文/摄）

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】【17】【18】【19】【20】【21】【22】【23】【24】【25】【26】【27】【28】【29】
(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved