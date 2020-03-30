【巴拿马运河邮轮之旅4】世界文化遗产，安提瓜古城

Arch钟楼是安提瓜古城的标志性建筑 于世文 摄

危地马拉位于北美洲大陆南部、中美洲西北部，拥有10.89万平方公里面积和1600万人口。它是古代印第安人玛雅文化中心之一，拥有多处4-11世纪遗留下来的玛雅文化金字塔遗址。1524年，危地马拉沦为西班牙殖民地，1821年9月15日宣布独立。1823年加入中美洲联邦，1839年建立共和国。目前它尚未与我国建交，只和我国台湾保有所谓外交关系。该国东临加勒比海洪都拉斯湾、南濒太平洋，拥有500公里海岸线；全境2/3是山地和高原，逾37座火山造成严重灾害，也成就了美到极致的火山景色。特别引人注目的是它拥有3处“世界文化遗产”，安提瓜古城就是处于地震带内的著名“世界文化遗产”。

令人赞叹的古建筑

2018年秋，我们所乘挪威人“喜悦号”邮轮全程穿越巴拿马运河后，11月13日晚邮轮驶入太平洋折向西北航行，经过近50多个小时的海上巡航，于11月16日晨抵达危地马拉著名港口夸特扎尔港（Puerto Quetzal）。这是濒临太平洋西侧的新建港口，拥有多个码头泊位，可停靠3万载重吨的船舶。放眼眺望，叉车、拖船等装卸设备和高高的集装箱映入眼帘，掩映在密林中的码头市场，售卖翡翠、咖啡、布艺制品、木雕工艺品和民族服装，吸引着刚刚走下邮轮的游客。

我们早在邮轮上预订了旅游路线，下船有导游等候，从港口坐大巴直达安提瓜古城。导游途中说，该国有新旧两座危地马拉城，我们要去的是旧城，又称“安提瓜危地马拉”或“安提瓜古城”。它是危地马拉南部萨卡特佩克斯省的一个小城，四座火山环绕。它建于1543年，17世纪曾为该国首都，也曾是西班牙统治下的中美洲首府，但因屡遭地震破坏，1776年在距该城东北40公里处另建危地马拉城新城，遂迁都于此。旧城位于海拔1500米的潘乔亚山谷，靠近富埃戈（Fuego）火山顶峰。作为殖民化古城，这里的街巷民舍和巴洛克建筑遗存均体现了西班牙城市建筑风貌。40多年前，安提瓜古城就被列入《世界文化遗产名录》。听着介绍不觉一个半小时过去了，抵达古城，清晰看到云层中露出的富埃戈火山。我们先游览了几条石块铺路的古香古色街巷，看到多座教堂遗址，它们虽在地震中变成残垣断壁，但残存的精美巴洛克浮雕让人依稀看出其曾经的辉煌。

中央广场四周布满精美建筑。跟随导游来到安提瓜古城中央广场，此广场周围许多雕饰华美的巴洛克建筑令人惊讶不已。导游说，当年鼎盛时期，全城拥有40间教堂与礼拜堂，有18间修道院、15间隐修院、5家医院和一所孤儿院以及圣卡洛斯大学。站在广场东望就是安提瓜古城大教堂，它曾因1583年地震而倒塌，我们看到的是重建后的大教堂，白色前壁上镶嵌着19尊宗教人物雕像，中央有3处高大拱门，一座瑰丽的巴洛克建筑，吸引了很多游客在教堂前与醒目的“ANTIGUA”白色大字合影。市政厅坐落在广场北侧，圆柱支撑的两层拱门回廊、精细的柚木色栏杆，均呈西班牙建筑特色。广场周围屹立着方济会修道院，其巴洛克雕饰和大门两侧的螺旋状圆柱都十分华美。

由中央广场辐射出多条石块铺就的棋盘状街道，见证了这座古城的历史变迁。蓝天白云、茂密林木和低矮的屋舍浑然一体。街区有许多相连的方形建筑，其门脸虽小，但推门入内别有洞天。走进小街一家餐馆，经过一段昏暗的通道后豁然开朗，看见一些用餐游客正在一个开放式天井花园中享受美好时光，四周长廊环绕，通往许多独立房间。此建筑结构源于西班牙人多骑马回家，中央的开放天井既是他们休闲的庭院，也是主人拴马放牧之处。

拱门钟楼是安提瓜古城的标志性建筑。它位于城市繁华的核心区，柔和的米色拱门上矗立着高高的钟楼，钟楼上的云层与火山颇似一幅油画，拱门下游客如织、人声鼎沸，街道两侧店铺鳞次栉比，精美画廊、艺人表演令人目不暇接。大名鼎鼎的拱门钟楼街成为和中央广场齐名的游客必到之处。

多姿多彩的印第安土著市场

市政厅前的中央广场，又称花园广场，其中心有个喷泉，周围林木郁郁葱葱。我们去的当日适逢小城举办鲜花节，商家和居民都在用鲜花装饰店铺和居所，当地花艺师更是大显身手，用多种花材塑造出不同的花卉造型，吸引游客纷纷和“浇水花洒”、“花卉飞机”、“花卉汽车”、“花卉单车”等花卉造型合影，售卖工艺品的摊主都别出心裁用鲜花装饰各自的商品。摊档展示的挂毯、服饰、草帽和琳琅满目的纪念品很是诱人，但最吸人眼球的是穿着民族服装头顶货篮的售货女。她们擅长使用自己的四肢、头颅托顶重物，她们头顶沉重的货篮穿梭于街巷、市场之中。导游说，这些妇女多是玛雅人后裔，她们的劳动方式和对色彩的追逐有悠久的历史渊源。玛雅人是古印第安人的一个分支。中美洲是古玛雅文明的核心区域，1979年，危地马拉蒂卡尔国家公园的玛雅遗址作为文化和自然遗产被列入《世界遗产名录》，那里有公元200-850年左右的玛雅古迹。当今，危地马拉许多地方还保留着玛雅传统集市。安提瓜古城中央广场集市就是一个富有玛雅文化传统的集市。玛雅后裔妇女在此售卖的挂毯与布艺制品，色泽艳丽，图案丰富，绣花精细，布料致密，她们身着五颜六色的披风与宽松长裙，头顶肩扛着彩虹般的货品，简直就是一道亮丽的风景线。

在中央广场周边，还有一些玛雅食品摊档，看到在铁板上把香肠和面包烤热，再抹上特制酱料的“安提瓜热狗”，还有售卖花生、胡豆、干果的摊档，几个卖咖啡的摊主会不时递上一杯热咖啡让你品尝，这里的咖啡喝起来感觉香浓柔滑、细品有一种很鲜的果酸味道，口感甚佳。导游说，危地马拉是世界咖啡主产国之一，全国有2/3土地盛产咖啡；安提瓜地域就是全国七大咖啡著名产地之一，这里有富含氮的火山岩地质和充足阳光及充沛雨量，非常适于种植咖啡。安提瓜卡马纳庄园（Hacienda Carmona）就是全国著名的咖啡园。泡咖啡馆成为安提瓜人、以至危地马拉国人最中意、最享受的生活方式。

早期被列入《世界文化遗产名录》的古城

安提瓜古城是中美洲闻名的巴洛克艺术诞生地，这里保存了大量较完好的巴洛克风格建筑，拥有西班牙式城市的规整布局；活跃着古老的玛雅文化传统集市，古老的土著文化艺术经久不衰；这里盛产世界一流咖啡，民族美食种类繁多，土著居民热情好客，还有环绕城市的火山风景，这一切都吸引着日益增多的世界游客。安提瓜古城，魅力无穷！

早在1979年，安提瓜古城已被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。它被列入“世界文化遗产”的时间比印度泰姬陵、希腊雅典卫城还要早，它是与埃及金字塔、叙利亚大马士革古城同批入选的，它符合“世界文化遗产”C(ii)(iii)(iv)等多项遴选标准。世界遗产委员会如此描述：“安提瓜古城是古代印第安人玛雅文化中心之一，城市的网格状布局源于意大利文艺复兴的启发，在不到三个世纪的时间内，这里就汇集了大批庄严而华丽的建筑，使之成为中美洲巴洛克艺术的诞生地。”世界遗产委员会对这座古城的评价是：安提瓜古城原址创建于16世纪早期，建在海拔逾1500米的火山环绕的山谷之中，处于地震带内：它在1773年一场大地震中遭到严重破坏，但其主要建筑的遗迹却保留下来。这座城池格局的灵感源自意大利文艺复兴时期，在至少三个世纪内建成了大批庄严隆重、装饰华丽的卓越建筑，凸显空间感与立体感特质，成为中美洲巴洛克艺术的典范。

在当下新冠病毒肆虐、居家隔离的日子里，浏览“巴拿马运河之旅”的照片，坐在电脑前爬格子，于是有了这篇粗糙文字，把它拿出来与朋友分享，或可安抚我们居家隔离日子中的焦灼心情，也不失为一件有意义的事情。 （冯 霄/文 于世文/摄）

(责编：于洋、杨牧)