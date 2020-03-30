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中医药助力泰国抗击新冠肺炎疫情

2020年03月30日08:19  来源：人民网-国际频道
 
中医药助力泰国抗击新冠肺炎疫情

人民网曼谷3月29日电 （记者 孙广勇）位于曼谷市中心的泰国中华总商会大厦平日就是熙熙攘攘，5000多名不同公司的员工在这里工作。近日，大厦一楼大厅显得更加热闹，不少人来到泰国中医师总会设立的中医药保健茶摊位喝茶，提高身体免疫力，对抗新冠肺炎疫情。

3月18日至25日，“2020中医药保健茶慈善活动”在中华总商会大厦举行，一杯杯飘着药茶香气的热饮，免费供给大厦所有员工，出现了人人饮茶、声声称赞的景象。

在新冠肺炎疫情严重的情形下，泰国中医师总会希望中医中药发挥更大作为，泰国中医师总会及泰国中医科学院几位老中医师反复推敲，慎重选择几个配方的中草药配比，经过亲身煮药品尝后，决定推出此剂保健茶配方，以帮助民众提高身体免疫力。

自18日开始，中医师开始在中华总商会大厦一楼施茶赠饮。起初穿梭来往的上班族不明就里，经过医师解释，他们很快就明白中医药提高身体免疫力的道理，端起一喝，不仅口感不错，而且神清气爽。公司职员沃拉万说：“中国和泰国都有传统医药，都是世代流传下来的精华，相信一定对抗击疫情有帮助。”口口相传，楼上楼下的员工纷纷过来饮茶，连来大厦办事的人员也主动喝茶。

中华总商会主席林楚钦在品尝中医药保健茶后说：“茶的口感不错，不苦不怪，容易接受。历史上，中医抗瘟疫就有施药救治的传统，中医要在海外发扬光大，在国家发生疫情的时刻，中医站出来救治民众，能够帮助大家提高身体免疫力，功德无量。”

几天的赠茶活动共赠出保健茶上万杯，每天煮茶使用中药材上百公斤。泰国中医师总会会长林丹乾说，中医药治疗新冠肺炎的信心来自传统中医学丰厚的底蕴。中医经典《伤寒论》记载了这种古老病症，一类具有强烈致病性和传染性的外感病邪，也叫“疫毒”、“戾气”、“乖戾之气”。有老祖宗的指南，有多年的临床经验，泰国中医师总会很有信心，已经向泰国卫生部请缨上一线治疗新冠肺炎患者，“国家有难，匹夫有责，到了泰国中医为国为民效力的时刻。”

泰国是中国之外第一个中医全面合法化的国家，中医传入泰国已经有近千年历史。1997年前，泰国成立了民间中医组织——泰国中医总会，2000年泰国中医合法化，从国家立法层面给予中医认可，开启了泰国中医发展的新时期。

此次中医药在抗击新冠肺炎中的显著作用得到各界认可。泰国公共卫生部医疗服务厅厅长颂萨说，中国抗疫治疗用了中医中药，并且疗效明显。如果各方面条件许可的话，泰国也可以尝试用中医中药治疗新冠肺炎病患。

目前，泰国持有中医执业资格证的中医师已超过1000名，泰国有9所大学开设中医专业，每年有大量毕业生加入到泰国执业中医师队伍中。林丹乾表示，除了继续推动中医药人才培养、科学研究、慈善事业等方面的发展外，下一个目标是申请将中医纳入泰国医保体系。越来越多的泰国民众接受中医、支持中医、热爱中医，相信还会有更大的发展空间。 

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(责编：于洋、杨牧)
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