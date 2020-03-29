中国援助包机抵达马来西亚

图片由中国驻马来西亚大使馆提供

人民网曼谷3月28日电 （记者林芮）3月28日下午，中国政府援助马来西亚抗疫物资搭载包机运抵吉隆坡机场，包括10万人份核酸检测试剂、10万只N95医用口罩、50万只医用外科口罩、5万件医用防护服和200台便携式呼吸机。马来西亚天灾管理委员会代表在机场接收了物资。

同一时间，中国驻马来西亚大使白天、马外交部长希沙穆丁在马来西亚外交部举行物资交接仪式，马外交部秘书长沙鲁尔、卫生部卫生总监诺希山等出席了仪式。

白天表示，在中国抗击疫情最困难的时刻，马来西亚政府和人民给予了中方宝贵支持。现在，马来西亚朋友遇到了困难，中方将毫不犹豫地同马方站在一起，共克时艰。这份物资传递了我们患难与共的情谊，也传递了战胜疫情的信心和力量。下一步，应马方要求，中方将派遣医疗专家组来马来西亚，与当地医疗专家分享诊疗防控经验。马来谚语说“遇山一起爬，遇沟一起跨”。我相信，只要中马两国齐心协力、共同努力，不论什么沟沟坎坎、困难险阻，我们都能跨过去。

希沙慕丁感谢中国政府向马来西亚政府援助抗疫物资，并表示，中国有句古话，“患难见真情”。面对疫情挑战，两国再次坚定地站在一起，共同应对。我代表马方提出支援请求后，短时间内就得到了中方积极回应，收到了来自中国大使馆、地方省市和民间的多批援助，对此由衷感谢。今天中方政府包机运抵马来西亚的这批援助更具特殊意义，其中包括呼吸机、防护服、检测试剂、口罩等马方当前抗击疫情最急需的医疗物资，充分体现了马中双方紧密牢固的友谊。这批物资将在最短时间内投入医护前线使用，相信一定能有效帮助马方抗击疫情。

(责编：刘洁妍、杨牧)