全球能源互联网发展合作组织成立四周年网络研讨会举行

人民网北京3月28日电（记者 暨佩娟）3月27日，全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）成立四周年网络研讨会暨新闻发布会在京举行。来自国际组织、能源企业、国家级专家咨询机构、国内外高等院校的代表通过视频连线的形式出席会议并发言。与会专家们表示，中国积极推动清洁能源发展，促进与周边国家电网互联互通，在特高压电网、智能电网、清洁能源等方面取得重要突破。

合作组织新闻发言人介绍，四年来，合作组织主要开展了四个方面的工作：

一是推动全球能源互联网“中国倡议”走向世界，在全球范围举办400多场国际会议和大型报告会，联合国、经合组织、非盟、阿盟、东盟等国际组织，许多国家的政府、企业、机构、高校等都积极支持和推动全球能源互联网建设；二是推动国际合作走深走实，与100多个国家的政府、企业、机构、协会、高校等建立合作关系，累计签署43项合作协议和备忘录，组建全球能源互联网大学、智库、金融和装备4个专业联盟；三是推动研究取得丰硕成果，在理论战略、联网规划、技术标准创新等方面组织100多项课题研究，取得30余项重要成果；四是推动组织发展迈向一流，会员总数达到860家，覆盖115个国家。

合作组织新闻发言人提出，当前全球能源供应向清洁主导方向发展，能源消费向以电为中心方向推进，能源配置向互联互通方向变革，全球能源互联网发展取得显著进展，已纳入落实联合国《2030年可持续发展议程》、促进《巴黎协定》实施、推动全球环境治理、解决无电贫困健康问题和“一带一路”建设等工作框架，写入第九届清洁能源部长级会议、第五十四届西非国家经济共同体首脑峰会、中阿合作论坛第八届部长级会议等成果文件，为推动世界能源转型和人类可持续发展提供了现实可行方案。

中国国家气候变化专家委员会副主任何建坤表示，当前全球气候治理进入全面落实《巴黎协定》的实施阶段，建设全球能源互联网是加速推进全球深度脱碳化进程的重要措施。可以利用各国可再生电力供应与消费在时间、季节上的差异，统筹优化可再生能源资源配置和管理，保障电网安全稳定运行，促进各国能源转型和合作共赢。

可再生能源协会执行董事会主席托马斯·卡博格表示，全球能源互联网“中国倡议”是切实可行的，合作组织提出的“两个替代”（即清洁替代和电能替代）概念非常具有前瞻性。新能源发电竞争力在不断提高、电价在不断下降，而在消费侧如交通行业，利用电力替代化石能源也已成为可能。

英国皇家工程院院院士斯德林表示，全球电力互联对需求侧电网运行控制提出了更高要求，我们需要通过智能电表、仿真模拟等先进技术，以更高效的方式掌握并满足消费者需求，需要一个复杂的控制系统实时了解全球输配电网运行情况，这样才能更好地促进全球能源互联网在全球层面推广。

全球能源互联网发展合作组织于2016年3月成立，是中国发起成立的首个国际能源组织。其宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。目前，拥有会员860家、覆盖五大洲115个国家，分布在能源、信息、金融、科技、环保等多个领域，成为促进国际能源合作、推动绿色低碳发展的重要力量。

今年是全球能源互联网“中国倡议”提出五周年，合作组织计划于下半年举办7项会议活动，包括拟于11月1日至4日在北京召开2020全球能源互联网大会（亚洲能源电力大会），拟于11月9日至20日第二十六届联合国气候大会期间在英国格拉斯哥召开全球能源与气候跨界大会和系列活动等。

(责编：崔越、杨牧)