埃及新冠肺炎病例破500例 中建新首都CBD项目全封闭管理

中建新首都CBD项目全封闭管理

人民网开罗3月28日电（记者 曲翔宇）埃及卫生与人口部3月27日晚间在其社交媒体上发表声明称，该国当天新增新冠肺炎感染者41例，累计首度突破500例。近一周来，该国确诊病例总数以每日40例左右持续上升。随着埃及新冠肺炎疫情的日趋蔓延，地处大漠之中的中建埃及新首都CBD项目对应提升疫情防控级别，启动全封闭管理模式，以最大限度降低输入性病例带来的感染风险，确保中埃员工身体健康和项目持续施工生产。

“守土有责，守土担责，严防死守，共阻疫魔……” 当地时间3月26日中午12时，中建员工代表的立誓声震云天。随着中建埃及分公司总经理常伟才下达现场指令，中建埃及新首都CBD项目目前保留的唯一入口——南大门缓缓关闭，标志着为这一工程而奋战的3000余名中埃员工正式进入全封闭管理模式。此前一周，在中建八局副总经理王少峰的带领下，中建总部向海外派出的首个新冠肺炎疫情防控工作组和医疗组一行10人已赶在埃及“封国”前抵达开罗，加快落实建造小型“方舱医院”等应急准备措施。

王少峰介绍说，工作组和医疗组结束隔离后，将从几个方面开展工作。一是工作组成员按新首都CBD项目标段分工对接各参建单位，了解目前防疫与生产开展情况，就下一步工作进一步细化措施；二是针对当地员工和劳务的管控难点和重点，进一步强化落实具体管控措施，要求加快实施项目现场封闭管理；三是在了解目前现场医务所工作和储存物资的基础上，就下一步现场防疫的科学宣传、专业培训、消毒措施、医用物资与设备采购等制定具体实施方案；要求加快建造小型“方舱医院”和隔离所；四是完善应急机制建设，制定切实可行，行之有效的具体措施。

王少峰在中建埃及分公司中层以上领导管理群中发言说，从国内过去两个月抗疫成功的实践来看，新冠肺炎具有两个显著的特点，一是可以有效防控；二是可以治愈。因此即便出现疫情也没必要恐慌。只要我们防控措施和防控意识都到位，并切实做到“早发现，早隔离，早治疗”，就能控制住疫情的扩散，有效救治早期患者。他还要求埃及分公司按三个月储备充足的生活物资和防疫物资，确保职工的生活和工作有保障。王少峰强调，要在确保疫情可控的前提下努力推进各项生产经营工作。

近几天，工作组、医疗组和中建埃及分公司就下一步医疗防控方案进行了充分商讨，确定了主要针对中方员工和劳务，“坚持防控为先，侧重早期诊疗”的实施方案。医疗组还通过扫描二维码填报的方式进一步完善了中方管理人员和劳务的健康档案，加强对所有员工每天两次的体温检测，并对每天汇总上来的档案数据进行医学分析，注重细节管控。同时工作组和医疗组还向新首都CBD项目传送了一系列防疫的科普资料和图表，其中部分资料已经复制成招贴画张贴在CBD项目营地的公共区域。医疗组的护士长还亲自录制了“洗手七步法”和“正确使用口罩”的视频，在配上阿语字幕后在项目现场的电视进行滚动播放，受到中埃两国员工的欢迎。

工作组还就近期的工作思路和举措向中国驻埃及大使廖力强和经商处韩兵公参做了电话汇报。廖力强表示，中建集团领导在特殊时期，赶在埃及封国之前派进工作组和医疗组，充分体现了对中建驻埃及职工的关怀，起到了稳定军心和鼓舞人心的作用，使馆会全力支持协助好中建工作组和医疗组的工作。

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