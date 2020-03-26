中法医生视频连线交流战“疫”经验

人民网巴黎3月26日电（记者 刘玲玲）在武汉大学法国校友会的积极促成和协助下，法国乔治·蓬皮杜欧洲医院和武汉大学中南医院的医生们于3月24日通过视频方式进行了1个多小时的视频连线，就新冠肺炎的治疗进行了交流。乔治·蓬皮杜欧洲医院共有12位主任专家、教授直接参与连线，武汉大学中南医院4位有代表性的专家参与并分享了抗疫经验，回答巴黎医院实际救治工作中的各种问题。

武汉大学中南医院在本次新冠肺炎疫情期间接诊和救治了大量危重症患者，是新冠肺炎定点医院，并接管了武汉雷神山医院、武汉市七医院、武汉客厅方舱医院，有着丰富的新冠肺炎抗疫经验。同时作为法国驻武汉总领馆的指定医院，武汉大学中南医院和法国有着几十年的友好往来。

为了向法国医生全面介绍相关经验，医院特地派出了几名有代表性的专家参加这次视频连线，分别是急救中心赵剡教授、神经外科李志强教授、重症医学科彭志勇教授、呼吸与危重症科程真顺教授。

法国乔治·蓬皮杜医院诊断出了法国第四例新冠肺炎病例，是法国较早接触新冠肺炎的医院。此次网络视频连线，该医院派出了呼吸和重症、急诊等12个专业的医生。

两方的医生在连线中就新冠肺炎多项问题展开了交流和讨论，包括法国这两天激烈讨论的氯喹类药物的使用、疗效和心脏方面的不良反应，抗生素的预防性使用及插管病人的使用，细胞因子风暴阶段激素的应用，合并血管栓塞病人抗凝治疗，重症患者合并消化道表现的病人比例，重症患者急性肾衰竭、低钾血症的情况，肺CT和血清抗体检测在诊断中的作用，轻症和重症患者心脏方面的表现，呼吸机的使用，免疫疗法托珠单抗和干扰素的临床效果等。

乔治·蓬皮杜欧洲医院的多位专家在会后专程致谢，表示交流富有成效，他们从中学到了很多，并将继续学习借鉴中南专家们的经验。应法国医生的要求，武汉大学法国校友会将在近期协助组织第二次视频连线，以便中法专家进一步交流。

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