中国银行向泰国卫生部捐赠战“疫”物资

人民网曼谷3月26日电（记者 孙广勇）自新型冠状病毒疫情在泰国发生以来，中国银行始终牵挂泰国人民健康。3月26日，在中国银行总行统一部署及驻泰中国大使馆的积极协调下，中国银行向泰国卫生部捐赠的首批抗疫物资运抵曼谷，包括20000枚医用口罩、30000枚N95口罩、2000套防护服及1000只护目镜，并将于3月27日正式移交泰国卫生部。

新型冠状病毒疫情肆虐蔓延，中国银行作为中国全球化程度最高的商业银行，积极担当社会责任。中国银行（泰国）第一时间梳理泰国急需的医用口罩、防护服、护目镜等防疫物资的认证标准及需求。中国银行福建省分行第一时间充分调动各方资源，对接省内防疫保障供应平台，完成中国同样紧缺物资的采购。由于疫情期间航班减少，中国银行主动对接重点客户厦门航空，协调航班排期与舱位，最终将该批物资以货机直达航班方式驰援泰国。

在中国疫情发生后，泰国华人华侨及各界人士积极通过中国银行（泰国）爱心抗疫渠道向中国疫区人民捐款，中国人民及中国银行永远铭记泰国人民雪中送炭的恩情，此批抗疫物资同样传递着中国人民及中国银行对泰国人民的情谊和牵挂。中泰一家亲，绵延千秋好，中国银行将一直与泰国人民一道，同舟共济，守望相助，共迎挑战，共克时艰。

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