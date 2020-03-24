以“德”之名，投桃报李

人民网3月23日电（记者 李强）3月23日，中国企业三一重工向德国北威州埃森市和贝德堡市捐赠了2.2万个医用防护口罩。在口罩捐赠包装箱上，用中德双语印有一句德国谚语：“Berg und Tal kommen nicht zusammen, wohl aber die Menschen. 山和山不相遇，人和人要相逢”。

中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳特意发来信函，信函中表示，“我们为三一欧洲向中德双方捐赠防疫物资点赞，期待并祝愿三一在自身业务领域持续努力续创佳绩，为在欧中企彰显社会责任感再立新功。”

在捐赠现场，三一欧洲有限公司CEO 马丁·克略特根将口罩分别交接给埃森市消防局官员海斯特坎普和贝德堡市长萨沙·索巴赫，口罩将被用于埃森市和贝德堡市医院。据悉，北威州是德国此次受疫情冲击最严重的州，而埃森市是北威州医疗机构最集中的城市，近日来，当地医疗机构口罩类医疗物资非常紧张。

马丁·克略特根表示，中德两国人民友谊深厚，三一在德国的迅速发展得益于当地合作伙伴的鼎力帮助，在中国疫情最为严重的时期，三一德国的合作伙伴与朋友曾给予中国人民宝贵支持。

此前在中国国内新冠疫情最严峻的时期，三一欧洲公司、普茨迈斯特以及三一在德国的合作伙伴第一时间捐钱捐物，四处寻找疫情防控最急缺的防护服、口罩、护目镜等医疗物资，火速驰援中国。他说，本着守望相助的人道主义精神，三一集团怀着一颗感恩的心，紧急在中国国内筹措了首批5万个口罩，用来支持德国疫情防控。

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