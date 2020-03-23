人民网>>国际

南航包机护送援东盟首支战“疫”医疗队

2020年03月23日20:54  来源：人民网-国际频道
 
南航包机护送援东盟首支战“疫”医疗队

人民网上海3月23日电（记者 沈文敏）今天凌晨2点16分，南航CZ5241航班从上海浦东机场起飞，执行上海浦东—南宁—金边—曼谷包机任务，运送中国援助东盟国家的救援物资和医疗专家。

这是新冠肺炎疫情爆发以来，中国向周边和东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队，柬埔寨也成为获中国医疗专家支援的首个东南亚国家。包机还将继续飞往曼谷，将另一批防疫物资送达。

随同包机一道抵达金边的还有N95防护口罩、医用外科口罩、医用一次性防护服、红外线体温枪等柬埔寨急需的抗疫医疗物资。物资包装纸箱上印着中柬两国国旗，以及用中柬两国文字标明的“守望相助、中柬同心”。

搭乘本次包机的中国赴柬埔寨抗疫医疗专家组一行7人，由国家卫生健康委员会（以下简称“卫健委”）组建、广西壮族自治区卫生健康委员会选派。专家组7名成员的专业包括疫情防控、临床诊疗、实验室检测等。

据了解，由于包机航班航程时间长、航段复杂，且包机任务时间紧、任务重，为圆满完成航班保障任务，南航快速建立一整套运行保障流程，安排了A330执飞，并选派精英机组、乘务组执行包机任务。航班于22日由广州调机浦东，23日凌晨在上海装载4.72吨防疫物资后飞往南宁，在南宁搭载7名医疗专家及另外4.78吨物资后再飞往金边。7名专家在金边下机并完成部分物资卸载后，飞机将继续把另一批防疫物资送往曼谷。

医疗专家们远离亲人、远离家乡为祖国出征，为了感谢医疗专家的勇敢逆行，南航乘务组精心准备了贺卡和果篮，为即将过生日的两位专家送上来自云端的祝福和希冀。当生日歌在客舱里响起的一瞬间，即将过生日的黄女士眼眶红了，她非常感动和惊讶地说：“明天是我和另一位同事的生日，最近实在太忙了，连我自己都忘了要过生日”。“这是几年来，我度过的最有意义的一个生日。”

【1】【2】【3】【4】
(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved