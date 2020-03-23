南航包机护送援东盟首支战“疫”医疗队

人民网上海3月23日电（记者 沈文敏）今天凌晨2点16分，南航CZ5241航班从上海浦东机场起飞，执行上海浦东—南宁—金边—曼谷包机任务，运送中国援助东盟国家的救援物资和医疗专家。

这是新冠肺炎疫情爆发以来，中国向周边和东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队，柬埔寨也成为获中国医疗专家支援的首个东南亚国家。包机还将继续飞往曼谷，将另一批防疫物资送达。

随同包机一道抵达金边的还有N95防护口罩、医用外科口罩、医用一次性防护服、红外线体温枪等柬埔寨急需的抗疫医疗物资。物资包装纸箱上印着中柬两国国旗，以及用中柬两国文字标明的“守望相助、中柬同心”。

搭乘本次包机的中国赴柬埔寨抗疫医疗专家组一行7人，由国家卫生健康委员会（以下简称“卫健委”）组建、广西壮族自治区卫生健康委员会选派。专家组7名成员的专业包括疫情防控、临床诊疗、实验室检测等。

据了解，由于包机航班航程时间长、航段复杂，且包机任务时间紧、任务重，为圆满完成航班保障任务，南航快速建立一整套运行保障流程，安排了A330执飞，并选派精英机组、乘务组执行包机任务。航班于22日由广州调机浦东，23日凌晨在上海装载4.72吨防疫物资后飞往南宁，在南宁搭载7名医疗专家及另外4.78吨物资后再飞往金边。7名专家在金边下机并完成部分物资卸载后，飞机将继续把另一批防疫物资送往曼谷。

医疗专家们远离亲人、远离家乡为祖国出征，为了感谢医疗专家的勇敢逆行，南航乘务组精心准备了贺卡和果篮，为即将过生日的两位专家送上来自云端的祝福和希冀。当生日歌在客舱里响起的一瞬间，即将过生日的黄女士眼眶红了，她非常感动和惊讶地说：“明天是我和另一位同事的生日，最近实在太忙了，连我自己都忘了要过生日”。“这是几年来，我度过的最有意义的一个生日。”

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