泰国华人社团举办“同心协力、共抗疫情”座谈会

人民网曼谷3月23日电（记者 孙广勇）当新型冠状病毒肺炎疫情防控在中国取得阶段性胜利，泰国等世界多国疫情日趋严重，防控工作进入关键时期。近日，泰国多个华人社团共同举办“同心协力、共抗疫情”座谈会，一起探讨如何尽职尽责，继续做好疫情防控的宣传者、守护者和支援者，共同为抵抗病毒传染和防护工作贡献力量。

泰国中华总商会副主席、泰国华人青年商会会长李桂雄表示，此次突发的新冠病毒，举国上下及海内外华侨华人面临着一场没有硝烟的残酷战争，给祖国人民的生命安全和身体健康造成了极大的威胁，牵动着无数中华儿女的心。病毒无情人间有爱，在此次援助中，泰国华侨华人充分发挥了爱国爱乡的精神，是“泰中一家亲”的真实体现。祖国抗击新冠病毒的成功，不仅因为祖国的强盛、体制的优越性和高效执行力，14亿中国人民攻坚克难，守望相助，还有再世华佗钟南山和千千万万的白衣天使，日夜与病魔斗争，他们是中华民族的自豪与骄傲，我们华侨华人向奋战在抗击病毒第一线的英雄们致以最崇高的敬意！

李桂雄在座谈会上愤怒地说：在国内外中华儿女奋力与“疫魔”斗争之时，美国悍然发动舆论战，《华尔街日报》刊登带有强烈种族歧视《中国是真正的亚洲病夫》的文章，表现出极度的傲慢、偏见和无知，引起中国人民及全球华侨华人、国际社会的极大愤慨和谴责，我们要勇敢的站出来，发动全球华侨华人抵制《华尔街日报》。未来，历史将记载中国在抗击病毒和发展崛起过程的点点滴滴，无论是何种幸灾乐祸，最终都注定是一场“徒劳”，历史事实将会证明，谁才是真正的“病夫”！在此次疫情面前，中国主动担起守护世界的责任，展现出大国担当的风范，为阻挡新冠肺炎疫情在全球大范围传播赢得了宝贵的备战时间，值得泰国及世界各国的尊重和学习。

泰国多个华人社团介绍了在此次防疫工作中的积极作为。出席座谈会的代表们表示，目前泰国正处于疫情的危险阶段，要做好自我防护工作，勤用酒精消毒、勤洗手、少聚会；我们各商会要做好准备，一旦疫情爆发，要像当初支持祖国抗疫的决心一样，支持泰国，为我们所在国作出积极贡献。

代表们表示，虽然高兴的看到祖国抗疫斗争取得了成功，但接下来我们还要做好后续工作，面对泰国疫情的扩散，我们华侨华人要积极、广泛的宣传好抗病毒知识，这是我们的职责。目前，中国的疫情已经基本得到控制，现在最重要是防控海外输入病例的风险，同时疫情防控期间，旅途交叉感染风险比较大，我们呼吁海外的侨胞乡亲暂缓归国计划，争取取得全面、最后的胜利。现在泰国疫情已经非常严重，可能接下来确诊病例还将大幅度增加，必要时，我们也希望以华侨华人为平台，求助于祖国，得到祖国的援助。愿疫情早日结束，祈祷全球的患者早日康复。

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