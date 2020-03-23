“一带一路”土耳其旗舰项目稳步推进

人民网安卡拉3月23日电 （记者 王传宝）作为“一带一路”在土耳其的旗舰项目，土耳其胡努特鲁火电项目日前再传喜讯。3月21日，随着土耳其EMBA发电有限公司副总经理、项目筹建处主任方杰一声令下，胡努特鲁火电站2号锅炉第一根钢架缓缓移向钢架基座，顺利吊装到位，标志着中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司承建的土耳其胡努特鲁火电项目2号锅炉安装工作正式拉开帷幕。

胡努特鲁火电项目位于土耳其南部地区阿达纳省，是中国在土耳其的最大直接投资项目，是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资约17亿美元，被两国政府誉为“一带一路”土耳其旗舰项目。去年9月份正式开工，工程的施工进展备受两国政府关注。

据项目承包商媒体负责人刘代刚介绍，当前土耳其境内新冠肺炎疫情日趋严重，中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司严格执行上海电力土耳其EMBA发电有限公司及当地政府部门疫情防控要求，积极做好疫情防控工作。自3月20日起，项目现场已采取“封闭式”管理模式，要求所有中土籍员工在项目现场工作和生活，并全程佩戴口罩。截至目前，项目保持着零感染、零扩散的战果，为项目顺利推进提供了安全保障。

“面对新冠肺炎疫情，多亏了中方企业因地制宜、提前响应，在土耳其确诊首例新冠肺炎病例后，果断实行“封闭式”管理模式，并免费为土耳其员工提供了充足的口罩及宿舍，周到的服务及防疫措施给我们吃了颗‘定心丸’，使得土方员工可以放心地投入工作之中。”属地劳务公司负责人戈卡尼对记者说。

为解决国内施工队伍受疫情影响不能及时返场而造成的人手短缺问题，中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司出台多种举措以保证施工进程。他们通过引进属地施工队伍，最大程度地发挥当地队伍的基建能力；主动走访各类商会组织及高等院校，利用校园招聘、市场猎聘、劳务引进等渠道，建立属地人才资源储备库；依托“引、育、用、测”管理流程和“岗前培训、岗位练兵、导师带徒”培养机制，培育了一批属地优秀人才，确保工程建设平稳推进。

土耳其籍塔吊司机奥勒查伊是进入施工现场的属地员工之一，多次参加项目部开展的技能培训。在此次2号锅炉第一根钢架吊装作业中，他被选拔担当 “主操手”。顺利完成任务后，他激动地说：“感谢中国师傅手把手的技术培训，这次能当上‘主操手’，心里特别骄傲。”

(责编：于洋、杨牧)