中国企业海外投资建设最大单机火电机组安全运营100天

人民网雅加达3月20日电（记者 徐伟）3月20，中国企业在海外投资建设的单机容量最大、拥有自主知识产权的火电机组——国家能源集团国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程（爪哇7号项目）1号机组实现安全运营100天。项目总投资120亿元人民币，全面建成后将是印尼装机容量最大、技术最先进的高效环保型电站，也是印尼电力行业设计年利用小时数最高的燃煤发电机组。

近年来，中印尼两国以共建“一带一路”为契机，深入对接发展战略，扎实推进务实合作。两国合作建设的加蒂格迪大坝、巨港轻轨、爪哇7号电站等一批重大基建设施正持续释放经济和社会效益。

安全运营100天，改善电力系统稳定性

从雅加达驱车西行两个多小时，便能抵达位于印尼万丹省西冷市的爪哇7号项目现场。远远地就能望见电厂高耸的烟囱缓缓向外冒着白色气体。项目园区内整洁的生产区和生活区与繁茂的绿色植被相互映衬。

“赤橙黄绿青蓝紫”，7种颜色防腐漆保护下的4公里输煤栈桥是这座电厂的“生命线”也是一道靓丽的风景线，宛若一条“彩虹丝带”将电厂和配套专用煤码头连接起来。电厂输煤系统采用了绿色环保、布置灵活、封闭输送和经济性好的管带机，可以极大减少输煤产生的扬尘，保护周边海域环境。

来到电厂集控室，记者看到监控屏上实时显示着爪哇7号项目1号机组各项生产指标，中印尼工程师值守在工作岗位密切监控机组运行状态。截至目前，1号机组已连续安全运营100天，累计发电量约15.3亿千瓦时，产生利润和上缴利税分别约为5250万和1300万元人民币。

与此同时，2号机组也已进入调试阶段，预计将于今年投产。这两台机组与国华印尼南苏电厂、建设中的国华印尼美朗电厂，将共同构成服务印尼经济发展的国华能源矩阵。目前这些项目中，印尼籍员工超过2/3。

印尼国家电力公司董事长祖尔基弗利认为，爪哇7号项目具有重要的国家战略价值。“该项目的投产从根本上改善了爪哇—巴厘电力系统的稳定性，项目采用的超超临界发电技术将成为印尼电力行业的标杆，项目依靠先进的技术和成本优势将为各方创造巨大的价值和效益，印尼国电将学习借鉴中国国家能源集团先进高效的工程建设及运营管理模式，” 他说。

项目整体投运后，年发电量约150亿千瓦时，将有效改善印尼电力供应现状，大大缓解爪哇地区用电紧张局面，对当地经济增长和社会发展具有重要拉动作用。项目建设期累计纳税约1.1亿美元，直接吸纳当地人员就业逾3000人。

印尼国电下属爪哇巴厘发电有限公司董事长伊万认为，爪哇7号项目作为国际化电力基础设施建设合作项目，是印尼与中国电力事业合作的典范，真诚感谢中国国家能源集团为此做出的巨大贡献。

加强防疫举措，全力保障生产建设

自印尼爆发新冠肺炎疫情发生以来，爪哇7号项目围绕安全生产和现场防疫开展了大量工作，在确保1号机组正常发电的同时，还有条不紊地推进基建、生产和防疫等各项工作。

爪哇7号项目董事长温长宏对本报记者介绍说，现场目前共有360名中方员工，940名印尼员工，项目还与国华在印尼运营的其他两个电厂联合成立了30人临时应急抢修小组，保障安全生产。为了不影响现场复产复工，疫情初期，项目骨干人员主动申请提前结束休假从国内返厂，经过14天医学隔离观察无异常后陆续返岗。

目前，爪哇7号项目针对疫情实施了严格的封闭化管理，禁止人员擅自外出，并抽调生产人员在电厂入口处协助安保24小时轮流值守。此外，项目还加大对中印尼员工的身体状况监测力度，并在检修班前会和集控室交接班等环节，严格保持人员距离，让集控运行人员分区就餐，并通过开展线上学习班等方式，进一步加强疫情防控和保障安全生产。

疫情管控工作的“公开、清晰、透明”和及时发布疫情防控信息与防控知识，在当前形势下具有重要意义。通过组织印尼员工召开疫情管理措施说明会，详细介绍项目当前疫情防控形势和措施执行情况，为中印尼员工全身心投入生产注入了“强心剂”。

温长宏表示，现场员工克服人员紧缺、工作强度大等困难，每位员工身兼多职，加班加点拼搏在生产一线。无法返厂的国内员工，通过网上办公，确保各项工作有序衔接。他说：“我们还针对印尼政府入境管理规定进行研究，在政策允许的情况下，准备提前组织员工有序返岗，确保将疫情对2号机组后续工作进度的影响降至最低。”

印尼国电西爪哇区域业务董事哈利扬托告诉本报记者，爪哇7号项目为疫情防控和保障生产做出了细致周密的部署，相关措施参照了中国成熟的防疫经验，科学有效地降低了病毒传播风险，非常值得印尼国电学习借鉴。

推动“一带一路”发展，实现合作共赢

近期，记者还前往印尼大学工程学院电力工程系参观了由国华电力与印尼大学共建的“电力仿真和科研教育合作中心”。该中心于去年11月落成，是一个电力生产科研培训实验室，也是印尼首家高校仿真机实验室。

曾去中国考察电厂运营的印尼大学电力工程系能源系统工程学科负责人柴鲁尔·胡达亚认为，中国电力企业与印尼高校之间的互动是一种良好的合作模式。“教育合作中心为在校师生提供了一个学习和实践的绝佳平台，实现了教学与实际应用相结合。中国火电技术处于世界领先行列，印尼政府想在本国大力推广和应用中国技术，希望国华电力能够与印尼大学持续开展此类合作，”胡达亚说。

在印尼国电副总裁洛菲克看来，作为中国电力行业一流企业的国华电力与印尼大学的合作属于强强联合，能为印尼电力建设输送高素质人才，也将给印尼电力行业发展奠定坚实基础。印尼国电希望国华电力广泛参与印尼电力行业建设，在印尼电力市场上充分展示中国的先进技术，用实际行动推动“一带一路”倡议在印尼的建设和发展，实现印尼与中国的合作共赢。

印尼政府对华合作牵头人、海洋与投资事务统筹部长卢胡特指出，“一带一路”倡议为沿线国家提供了一个更大的投资与贸易合作平台。该倡议可以弥合行业差距，促进区域市场统一与发展。

印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡在接受本报记者采访时表示，“一带一路”倡议为沿线国家创造了新的发展机遇，加快推进“一带一路”框架下各领域合作项目在印尼的落地，全方位促进两国互利合作，有助于改善印尼基础设施落后的面貌和助力本国经济社会发展，造福广大印尼民众。

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