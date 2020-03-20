美方打压中国媒体驻外机构 外交部：支持维权 对等反制

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。当前，新冠肺炎疫情正在全球加速扩散蔓延。我外交部发言人表示，面对当前疫情在全球蔓延的严峻形势，愿继续与各方加强抗疫国际合作，共同应对疫情全球大流行的挑战，共同推动构建人类命运共同体。过去一周，中方同非洲国家、欧亚地区及南亚地区国家举行新冠肺炎疫情防控问题视频会议，共同抗击新冠肺炎疫情成为国际社会关注的焦点。此外，中方针对美方打压中国媒体驻美机构采取反制措施、美政客发表涉华错误言论、中方向多国提供医疗物资援助等也是国际舆论关注的热点话题，针对这些提问，我外交部发言人一一进行了回应。

“我们支持中国媒体坚定维护自身的声誉和利益，中方也将被迫根据对等原则对美国媒体记者采取相应措施。”

——19日，针对中方对美方无理打压中国媒体驻外机构宣布反制措施的提问，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：针对美方打压中国媒体驻美机构的行为，中方昨天宣布了反制措施。其中第三条提到，美方在签证、行政审查、采访等方面对中国记者采取歧视性限制措施，中方将就此对美国记者采取对等措施。你能否介绍美方限制措施的具体事例？中方将采取的对等措施具体指什么？

答：你询问美方对中国记者采取的歧视性限制措施都有哪些，中国记协已经对外公布，中国有关媒体最近也对外有所披露，建议你去查看。

这里我想强调，近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和打压。中国媒体驻美记者工作和生活的正常秩序遭到严重破坏，许多人回国休假后因美方无故拒签而无法返回美国工作，申请签证时被要求提供很多额外材料。

2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”，2020年2月将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相大量驱逐中方媒体记者。事实充分证明，美方标榜的所谓新闻自由是十分虚伪和具有欺骗性的。

中方多次就美方错误做法向美方提出严正交涉，表达坚决反对和强烈谴责。

对于美方种种打压和歧视性做法，中国媒体已经隐忍了太久，但委曲未能求全，美方反而变本加厉。当遭遇不公待遇和无理打压，面对“双重标准”和霸权欺凌，中国记协已经代表中国媒体对美方进行了揭露，也表明了坚决的反对态度。我们支持中国媒体坚定维护自身的声誉和利益，中方也将被迫根据对等原则对美国媒体记者采取相应措施。

(责编：崔越、杨牧)