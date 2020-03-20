室内赏樱、和纸做口罩……看日本人如何花式战“疫”

随着新冠肺炎感染疫情不断扩大，日本多地中小学停课，企业转为在家办公，防护物资格外紧俏……面对疫情，日本各界也积极发挥行业特色，推出了许多别出心裁的应对措施，以维持生产生活的正常进行。

※无观众音乐会

为减少感染风险，东京交响乐团8日举行了一场别开生面的无观众音乐会。这场“第155届名曲全集”音乐会在日本视频网站“NICONICO直播”上进行了免费直播，观看人数达到约10万，引发了广泛讨论。

音乐会按照计划于下午2点开始，由大友直人担任指挥，乐团演奏了圣桑的《第三交响曲“管风琴”》和拉威尔的钢琴协奏曲等曲目。

NICONICO动画的运营商Dwango为网络直播准备了5台摄像机，对于视频中实时出现的评论，例如“这是什么乐器”等问题，东京交响乐团通过推特及时进行回答，展开了良好的双向互动。而乐团还积极回应观众们的赞美评论，进行了返场表演，好评如潮。>>>>

鲜花店hanane的赏樱套装（图片来源：朝日新闻网站）

※室内赏樱

日本樱花季将至，但受新冠肺炎疫情影响，许多人今年不得不取消了外出赏花的计划，转而进行室内赏花。

日本大型鲜花销售商“日比谷花坛“近日开始出售鲜切樱花，一枝售价100日元（约合人民币6.4元），并提出了“家中赏花”的倡议，鼓励大家购买樱花后装饰在自家或是公司里，并拍照进行网络投稿。该花店负责人表示，店里的盆栽樱花和鲜切樱花都卖得很好，“一上货立刻就售罄了”。

东京都港区的鲜花店hanane也推出了可摆在家中的赏樱套装。43岁的公司职员江口幸惠便购买了这一套装，打算给停课在家的孩子们换换心情，“在家赏花能观赏到花蕾绽放的过程，即使是居家不出门，也能感受到时间的变化。”

日本一家气象公司weather news近日通过其官方APP推出了“赏樱VR”服务，用户通过智能手机即可360度领略各地樱花美景，足不出门也可以感受到春天的气息。该公司表示，“担心外出被病毒感染的用户，可以利用这一服务在家放心赏花。”

致力于樱花保护及普及活动的日本樱花会事务局长浅田信行对此评价道：“今年受疫情影响不适合外出聚会，采用一些别出心裁的方式赏樱也是不错的。”>>>>

（图片来源：福井放送视频截图）

※和纸做口罩

新冠病毒的扩散导致日本市面上口罩严重短缺。日前，日本福井县企业研发出了一款融合纤维与“越前和纸”技术的布质口罩。

据悉，这款口罩由福井县越前市缝制公司Fine mode与石川制纸共同研发，可通过更换布质口罩里具有除味功效的和纸口罩垫，实现口罩的多次利用。由于日本近期口罩短缺，Fine mode公司社长上坂达朗决定尝试生产口罩，但却买不到原材料不织布（无纺布）。上坂达朗通过福井县和纸工业协同组织联系到了石川制纸，决定采用石川制纸的特殊和纸作为口罩垫。石川制纸此前已为这种特殊和纸申请了专利，并以其为原材料生产了除臭垫。

这款布质口罩外侧使用的是聚酯纤维，内侧是亲肤有机棉布，中间是加入碘阴离子交换树脂制作的和纸口罩垫。这种树脂不仅具有除味能力，还具有抗菌作用。>>>>

※“口罩半成品”：让民众在家也能自制口罩

为让民众在家也能自制口罩，日本爱知县蒲郡市擅长制造纱布等棉制品的老字号厂商“公大”则开始通过购物网站销售纱布和松紧带的套装材料包。

据日本《朝日新闻》报道，由于无法找到合适的缝制工厂，该公司决定让顾客们自己动手做口罩，于是开始生产口罩材料包。为应对疫情，该公司自2月下旬就开始在网店上发售口罩自制材料包，现在每天会接到100-200套订单。每套口罩材料包可以制作3个口罩，价格为880日元(约合人民币57元)，套装中除了折叠使用的纱布和松紧带外，还附上制作说明书，其自制口罩材料包可以在清洗后多次使用。>>>>

(责编：于洋、杨牧)