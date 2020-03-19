中国工行巴黎分行向法国医疗机构捐赠医疗物资

人民网巴黎3月19日电（记者 何蒨 李永群） 在中国向法国提供的医疗援助物资抵达戴高乐机场时，在法的中资企业也迅速行动了起来。18日，中国工商银行巴黎分行在驻法大使馆及中国工商银行总行的指导部署下，向巴黎专门收治新冠肺炎患者的急救中心（SAMU）和巴黎皮提耶-萨尔佩特里尔医院 （Pitie Salpetriere）两家医疗机构无偿捐赠4万枚N95医用口罩。

目前，法国的抗疫形势较为严峻，巴黎更是全法疫情重灾区之一，医疗防护物资非常紧缺。为了响应大使馆的号召，中国工商银行积极实践社会责任，以人类命运共同体建设为担当，在支援法国抗击疫情中表现出大行的责任心。

中国工商银行巴黎分行在第一时间获得中国驻法大使馆及总行批准后，向物资最为紧缺的两家医疗机构对口捐赠。经过有序的多方衔接，并在巴黎国民议会陈文雄议员的见证下，4万枚N95医用口罩顺利送交给两家医疗机构。目前，这两家医疗机构已出现医疗物资紧张的情况，中国工商银行巴黎分行在第一时间内将有力的支援传递到法国医护人员手中。

法国新冠疫情发生以来，法国急救中心承担了所有新冠病人的甄别和输送任务。巴黎急救中心是法国最大的急救中心，其急救电话15从疫情发生以来，每天均有上万个电话呼入，每天需要消耗6千只医用口罩。3月18日，工行巴黎分行余其德副总代表工行向法国抗击疫情的医疗机构捐赠口罩，并与巴黎皮提耶-萨勒佩医院负责人及巴黎急救中心主任卡尔里教授会谈。卡尔里教授向工行巴黎分行表示诚挚感谢，并表示：“这一义举令人非常感动，这些口罩也将立即投入使用。”

卡尔里教授还强调，他对中国武汉市在抗击新冠肺炎中表现出的职业精神十分赞赏。卡尔里教授对武汉非常熟悉，曾数十次来过武汉，还曾援建中国第一家法国模式的急救中心——武汉大学中南医院急救中心。2006年10月，卡尔里教授还曾陪同法国时任总统希拉克和国务委员陈至立共同为中心启动剪彩。卡尔里教授表示，两国人民团结起来，没有战胜不了的困难。

中国工商银行于2011年进入法国市场，致力于做中法经贸合作的使者、两国人民友谊的桥梁。巴黎分行坚信，中法两国人民将同心协力、并肩作战，以“千里同好，坚于金石”为目标，共同抗击疫情，取得抗疫的最终胜利。

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