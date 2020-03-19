非洲学习中国经验 中非新冠肺炎防控专家视频会举办

塞内加尔会场

人民网约翰内斯堡3月19日电（记者万宇）综合消息：3月18日，中国同非盟及24个非洲国家共同举办新冠肺炎疫情防控专家视频会议，中方疾控、临床、海关等领域专家同非洲疾控中心及马里、塞内加尔、马达加斯加等24个非洲国家230余名政府官员和卫生防疫专家通过网络与会。

会议由外交部非洲司司长戴兵主持。在约三小时的时间里，中国疾控中心主任高福院士、北京大学第一医院呼吸内科王广发主任和宁波海关郑剑宁总检验师分别就新冠肺炎传播特点、中国抗击疫情举措和海关边检防控工作等介绍情况，并回答各方提问。

中方介绍了抗击新冠肺炎疫情的最新进展，表示在习近平主席亲自部署、亲自指挥下，目前中国国内的疫情防控形势呈现持续向好态势，生产生活秩序正加快恢复。中方完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战，并努力实现全年经济社会发展目标任务。中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明和高度负责的态度，积极开展疫情防控国际合作。愿加快落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”中的卫生健康行动，推进非洲疾控中心建设，加强中非公共卫生和疾病防控工作，根据疫情形势发展，在力所能及范围内继续为非洲国家防控疫情提供必要支持和帮助。

非洲疾控中心主任副主任奥格威表示，早在非洲发现第一例确诊病例之前，中心就了解到很多关于中国防疫措施的信息，并学习借鉴中国的经验做好防疫准备。中国的经验和举措对非洲来说至关重要，非洲疫情正在起始阶段，而中国已经基本结束。当天的视频会议非常成功，中国政府将他们的经验展示出来，让非洲国家可以看到，从中学习，更好地加强疫情防控。

马达加斯加卫生部代表安德里亚米安德拉博士说，中方疫情防控卓有成效，相关经验对马国内防控意义重大，这次会议很有启发，马方迫切希望进一步学习借鉴成功经验，欢迎中国继续分享防疫信息和资料，为相关研究和防疫提供更多支持和帮助。

塞内加尔卫生与社会行动部卫生应急行动中心主任阿卜杜拉耶·布索博士说，感谢中方分享一手疫情防控和临床治疗经验，当天的会议开得很及时、内容很实用。中方的防控措施卓有成效，其抗疫经验与模式对塞应对疫情有很大帮助。塞将据此研究下一步防控举措，希望疫情能尽快过去。

马里专家感谢中方在非洲国家应对新冠肺炎疫情的关键时刻召开此次会议，及时与非洲国家分享第一手防疫和治疗经验，有了中方的经验，非洲国家不必从零开始，可以少走弯路。马里专家表示，中国的抗疫举措成效显著，对非洲国家有很强的的借鉴意义，下一步将组织更多专家学习研究，并以此为契机进一步推动中马在医疗卫生领域的交流合作。

(责编：崔越、贾文婷)