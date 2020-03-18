中缅共同努力修复制衣产业链

人民网仰光3月18日电（记者 李秉新）3月17日午夜，一架满载15吨服装原材料的中国货运包机降落在仰光国际机场，为缅甸多家濒临困境制衣企业恢复生产带来了生机。

新冠肺炎疫情爆发期间，为保障人民生命安全，我国一度实施了严格隔离措施，不少企业暂时停工停产。与此同时，缅甸政府也对入境人员和货物采取了临时管控措施。“中国一着凉，世界打喷嚏”，缅方许多制衣厂也因此没有了中国原材料供给，工厂关门歇业，工人也只能暂时离岗。

中国驻缅使馆经商处参赞谭书富说，目前中国内地新冠肺炎疫情已大有好转，缅甸到目前为止尚未发现确诊病例，因此双方共同努力以空运方式运来制衣厂所需原材料尽快恢复生产，虽然运费较高，但保住了企业，保住了就业，修复了产业链，显示出中缅胞波友谊强大生命力。下一步还将有更多其他产品所需原材料通过陆上交通运抵缅甸，全球制衣产业链遇到困难是暂时的，中缅两国已做好准备率先修复起来。

仰光省议会财政、计划和经济委员会主任委员珊达敏介绍说，因受新冠肺炎疫情影响，缅甸400多家制衣企业都出现了面料辅料短缺现象，不少工厂不得不暂时停业，工人生计也因此出现困难。缅甸制衣业处于全球产业链的中端，虽然欧美和东亚消费市场正处于大萧条状态，但中国原材料供应已经初现曙光，制衣产业链可以初步恢复了，工人们又可以有稳定收入了。下个月就将迎来缅甸人民的传统节日泼水节和缅历新年，随着工人们获得稳定的收入，相信他们也能过一个欢乐的节日。

缅甸全国工商联秘书长钦钦内表示，听到中国原材料运抵缅甸的消息后，工厂工人、缅甸政府、议会以及社会各界都很高兴，工厂即将复工，工人即将上班，缅甸经济不会出现大的滑坡。不仅是服装制衣企业，电子元器件、鞋类和箱包制品等产品都需要中国的原材料。新冠肺炎疫情是世界性的，各国人民应当团结起来共渡难关。

中国企业商会纺织制衣分会会长施坤说，这次在中国大使馆、中国企业商会和缅方共同努力下空运原材料来缅甸，最大程度缓解了企业复工复产问题。缅甸制衣业大部分由中国企业投资，也是缅甸重要创汇产业。在特殊时期，保企业保就业保住产业链对中缅两国人民来说都是重中之重。

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