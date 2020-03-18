比利时战“疫” 华人不缺席

人民网布鲁塞尔3月17日电（记者任彦）新冠肺炎疫情在欧洲呈现出快速蔓延的态势。在比利时各大医院防护物资告急、全球医疗物资短缺之际，比利时华侨华人纷纷伸出援手，助力欧洲疫情防控。

3月17日，比利时温州同乡会会长周王平向比利时布拉克尔市市长斯蒂芬·德福利舒尔捐赠了一批紧缺医疗物资，包括100套医用防护服、500副医用口罩和200副医用手套，用于当地医疗机构抗击疫情。

前一段中国疫情同样也牵动着比利时温州同乡会成员的心。比利时温州同乡会会长团在周王平会长的带领下紧急筹集防护物资，向家乡温州捐赠了40箱紧缺医疗物资，其中包括9000个医用口罩和10000双医用手套。

比利时温州同乡会给每一位理事分发FFP2口罩和消毒液外，做好各自家庭的防护，不给当地医疗增加新的负担。此次向当地政府捐赠的医疗物资就是同乡会向中国捐赠时剩下的。3月16日，比利时温州同乡会常务副会长林洪武把手中剩余的一批医用口罩捐给当地一家医院。

3月16日，旅比华人专业人士协会向布鲁塞尔布鲁格曼·赫尔塔医院捐赠了386副护目镜。这批物资原本是旅比华人专业人士协会和北京第二外国语大学法国校友会共同出资在德国预订的，捐助给湖北武汉用于抗疫。由于这批物资迟迟未能交付，直到近日才运抵比利时。考虑到中国疫情已大为缓解，医疗物资不再紧缺，便决定就近捐给医疗物资短缺的比利时当地医院。

旅比华人专业人士协会主席徐志安在捐赠仪式上表示，旅比华侨华人愿意与比利时社会同心协力，共同抗疫，希望这批护目镜能够真正帮助到身在抗疫一线的医护人员，早日战胜疫情。受赠医院负责人贾尼·雅克教授感谢华人的爱心援助，他说，这批护目镜正是该医院急需的紧缺物资，将会尽快分发到一线抗疫人员手上。

默兹河水，流光不尽。旅比华人，与子同行。

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