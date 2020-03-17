中国建筑参建的世界最多跨全预制装配式桥梁提前启用

人民网曼谷3月17日电（记者 孙广勇）为应对文莱新冠肺炎疫情，文莱政府于3月16日发布紧急通知，宣布17日起启用文莱淡布隆跨海大桥，此举将为疫情期间被文莱湾隔断的文莱本土和淡布隆区之间的人员往来，提供更多便利。这座跨海大桥最具特色的CC4标段，是目前全世界最多跨的全预制装配式桥梁，由中国建筑承建。

文莱政府要求，自3月16日起所有文莱居民（含有工作签证的外籍人员）禁止出入国境，同时封闭所有水、陆、空的海关通道。为最大限度避免民众出行过程中出现交叉感染，文莱政府要求，自3月17日起，文莱淡布隆跨海大桥每日6点至22点期间开放通行、提前通车，此举有效降低了文莱两大国土之间居民乘船往来容易交叉感染的风险，同时把由文莱湾隔断的文莱本土和淡布隆区连成一体，淡布隆区和文莱本土的车程时间由2小时缩短至约15分钟。

文莱淡布隆跨海大桥全线长约30公里，跨越文莱湾，是连接文莱穆阿拉区和淡布隆区的跨海大通道，是文莱最大的基础设施项目。中国建筑承建的CC4标段全长11.8公里，分为上下双幅，共计1990余跨，全部采用预制结构。2019年，该项目安全施工突破800万工时，荣获英国安全委员会评选的国际安全优异奖，并入选中国商务部对外投资合作典型案例。中国驻文莱大使于红曾到项目调研时表示，文莱淡布隆跨海大桥建成后将成为文莱的标志性工程，希望这座大桥同时能够成为中文两国人民之间的心灵之桥、文化之桥，通过这项伟大工程进一步推进中文两国之间的相互理解和相互交流，成为新时期中文友谊的丰碑。

该桥CC4标段穿越原始沼泽及海洋，施工环境复杂，全桥为全预制结构，采用英国标准建造，环保要求极高。中国建筑项目部独创“钓鱼法”施工，解决环保难题。所谓“钓鱼法”，就是“在桥上建桥”，施工中所有的机械设备“零着陆”，不触碰沼泽地面，不破坏雨林植被，全部在移动钢平台上完成桥梁桩基、桩帽、T梁架设等作业。与传统桥梁施工方法相比，该桥采用的“全预制拼装施工”更加节能环保，前方“搭积木”，后方“造积木”，把构件生产搬到工厂车间，不仅释放了现场场地，而且极大地减少了粉尘、泥浆等建筑垃圾对原始森林环境的影响。该项目于2015年10月进场施工，中国建筑承建的CC4标段已于今年3月9日进行了钥匙交接，整座大桥具备通车条件。

新冠肺炎疫情爆发以来，中国建筑文莱淡布隆跨海大桥项目部人员，认真学习防疫知识，落实防疫举措，及时购买口罩、消毒酒精、体温计等防疫物资，同时对办公区、食堂、生活区进行每日两次消毒，保证人员安全和有序施工，为项目按时交付、大桥提前通车提供了保障。

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