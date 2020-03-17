阿里巴巴援比利时口罩运抵列日机场

人民网布鲁塞尔3月16日电（记者任彦）当地时间3月16日上午，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向比利时捐赠的一批口罩和检测试剂，通过菜鸟包机运抵比利时列日机场。

“团结就是力量”，在这批紧急支援的医疗物资包装上，用法文、荷兰文、中文三种文字写着这样一句格言作为寄语，格外醒目。这句印在比利时国徽上的格言，在中国同样深入人心。列日机场大屏幕也用这三种文字打出这句格言作为回应。

此次援助行动得到比利时国王菲利普等多方支持。比利时卫生部长德布洛克在社交媒体发文表示感谢，称这批口罩将为比利时前线抗击病毒的医护人员提供关键保护。

马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠欧洲的200万个口罩和其他物资正陆续抵达。3月13日晚，两家基金会首批援欧物资到达列日机场，随即运往疫情最严重的欧洲国家意大利。在那批抗疫物资上，写着意大利歌剧《图兰朵》一段咏叹调曲谱作为寄语：“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”

马云公益基金会微博宣布，接下来一段时间杭州飞列日的菜鸟包机将增加到每周五班，满载救援物资。“过去两个月的经验告诉我们，时间等于生命。医疗物资保障非常重要，形势不容等待，每筹集到一批物资，我们都将争分夺秒地运送出去。”

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