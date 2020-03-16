苏菲·玛索助力中法跨境电商平台 推广法式生活方式

人民网巴黎3月16日电（记者 何蒨）巴黎时间11日晚，著名设计师郭培巴黎工作室所在的艺术空间迎来了一位特殊的客人、法国影星苏菲·玛索。作为法国首家专注中小企业的B2C中法跨境电商平台MaFrance的合伙人，苏菲·玛索将以其在中国家喻户晓的形象，协助法国小众品牌建立一条通往中国的便捷电商平台之路。

MaFrance是中法跨境电商平台领域的新尝试，由法国人弗洛伦斯·朴蕾（Florence Poulet）女士在2015年创立。MaFrance的宗旨是让中国消费者以更优惠的价格享受到法国本土制造的产品。这一跨境电商平台集中法国中小企业产品向华出口，一方面为了满足这些中小企业难以承担出口贸易及参与中国大型电商平台投资不足的问题，一方面也可以让中国消费者以更优惠的价格享受到具有品质保证的法国本土产品。

根据弗洛伦斯·朴蕾介绍，MaFrance致力于将法国产品直接销售到中国，这也是该平台与其他中国电商平台的不同之处。朴蕾女士指出，法国的中小企业进入中国市场，往往会面临很多困难，例如语言障碍、不同的市场结构、行政监管等，对于以高品质为目标的法国企业来说，MaFrance就像一条通往中国市场的快车道。朴蕾女士强调，MaFrance平台专注于正宗法国生产的产品，加之专利技术的加持，所有产品均可百分百溯源，保证正品。

MaFrance的优势在于其专利技术能够实现一整套高效及优质性价比的通关税收运输链，这项专利技术不仅使得每件运向中国消费者的产品都可以通过MaFrance平台追溯其产品源头的真实性，还由于专利集成了法国海关税务操作系统，中国消费者可享受法国免税直邮至中国，并在中国海关进关时享受高效的税费信息透明服务，保证高效的清关率。目前，已有100多家法国小众品牌进驻平台，提供超过1千余件覆盖代表法式生活艺术的时尚、美容、饮食、酒类产品。

作为MaFrance的合伙人，苏菲·玛索很认同平台的战略，也希望推广法国的产品。在当晚的活动中，苏菲·玛索谈到她曾经访问中国，亲自了解中国市场对法国产品的感知方式与认知程度，并由此意识到法国中小企业缺少进入中国市场的渠道。未来，苏菲·玛索将助力MaFrance联合法国中小企业，将高品质、独特的法国产品带给对法式产品及文化有兴趣的中国消费者。

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