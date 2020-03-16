“我们肩负着中国人的使命和意大利人的期待”

人民网罗马3月16日电（记者 叶琦） “我们正在去的路上，很多任务，先不说了……”15日，记者好不容易拨通了电话，没能说上几句话，唐梦琳便匆匆挂断。

又是新的一天。

6点前起床，7点钟召开一个内部会议，8点准时出发……虽然是周末，唐梦琳所在的援意中国医疗专家组并没有停歇，两天满满当当的工作安排，专家们甚至没有时间倒时差。

“医院发起援助号召，我是第一时间志愿报名的，这是我第一次来意大利！作为一名在一线抗击病毒的护士，我会尽自己最大的努力，把在国内的所有医疗经验带给意大利。”从12日晚飞抵罗马后，记者再次见到唐梦琳时已是意大利时间13日黄昏时刻。唐梦琳略显疲惫，从12日晚抵达以来，因为马不停蹄地投入到各种支援活动的准备工作，她几乎一夜未眠，只是在车上作了片刻休息。

作为此次专家组成员之一，唐梦琳是来自四川大学华西医院ICU病房的主任护师。

意大利疫情紧急，中国专家组在与时间赛跑。

13日一早，中国医疗专家组前往意大利红十字会，与意大利同行进行座谈交流； 下午，专家组在拉齐奥大区红十字会总部出席新闻发布会，回答意大利当地媒体接连不断的各种关切和疑问；发布会结束，专家组又即刻前往意大利红十字会急救中心……

14日上午，专家组将前往意大利国家传染病研究所，走进患者救治一线，下午转战罗马大学医院。“与意大利同行们一整天的交流，我们了解到意大利的医疗资源缺口、治疗方案，药品使用情况等最新情况。同行们热烈欢迎并感谢我们的到来，也期待来自中国的‘抗疫’经验。同时，我们也提出了一些建议，包括充分利用开放空间，集中收治病人，落实各项防控措施等。”

15日上午，专家组前往意大利红会的大仓库，并通过红十字会转送从国内带来的珍贵的20箱莲花清瘟胶囊，用于医院的病患者救治；下午来到中国驻意大使馆，为在意同胞侨团们在线答疑，科普宣教……

唐梦琳返回酒店已过晚上7点，简单吃饭后，专家组又召开了内部会议，研讨一天考察所获，布置未来工作重点。“每晚睡下都已是子夜，但每一天都异常充满意义。”

“来到意大利，我们第一时间向意方了解了当前意大利的疫情防控情况。我们很欣喜地看到，走在罗马市区，街上的人流量已经很少，这是一种有利的局面，官方和民众的重视至关重要，意大利政府采取了积极的措施。战胜来势汹汹的病毒，需要每一位公民的自律、奉献和决心。”唐梦琳告诉记者，“这一次来，我们都做了充分的准备！我不仅紧急收集了一些关乎意大利疫情的资料和文献，也收集了我国现有的诊疗指南，还有本次抗击疫情的经验，在病毒面前，世界是一个命运共同体，我们需要携手并肩。”

唐梦琳告诉记者，疫情不等人，接下来他们还将造访意大利高等卫生研究院等机构，随后北上深入米兰、帕多瓦等疫情最严重地区，奔赴考察战疫最前线、与抗疫一线医护人员和医学专家展开面对面交流。

“这是一次光荣的出征任务，病毒无国界，我们承载着中国人的使命和意大利人的期待。我得到了医院同事和家里人所有的支持，我一定会努力完成这次任务。每天我都会用日记记录援意的点点滴滴，加油！”唐梦琳说到。

“感谢来自中国的专家组。你们是第一批抵达意大利的国际援助者。”意大利红十会主席罗卡在13日的新闻发布会上表示，“中国专家组表现出的慷慨令人感动。”

至今，记者依旧记得13日告别中国援意医疗专家组时，大家士气昂扬，共同紧紧握拳喊了几声“加油加油！”目送着成员们踏上意方红十字会安排的大巴消失于夜色之中。

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