“金龙-2020”中柬两军联合训练在柬埔寨开训

人民网柬埔寨贡布3月16日电 当地时间3月15日上午，“金龙-2020”中柬两军联合训练在柬埔寨贡布省王家军某训练场举行开训仪式。柬埔寨王家军总司令翁比赛上将、中国驻柬埔寨大使王文天、13国驻柬武官以及两国军队800余名参训官兵出席开训仪式。

仪式开始前，翁比赛上将和王文天大使共同检阅了柬军仪仗队和双方参训分队。在开训仪式上王文天大使和翁比赛上将先后致辞。

王文天大使在致辞中说，中柬两国是传统友好邻邦，两国人民之间的友谊源远流长。中柬关系最大的特点就是我们始终守望相助，患难与共。面对当前的新冠肺炎疫情，中柬两国政府、两国军队和人民始终心连心，肩并肩，共克时艰。尽管我们仍然面对新冠疫情的威胁，但中柬两军“金龙-2020”联演联训仍然如期举行，这是中国人民解放军在疫情期间截至目前与外军联合主导的唯一实兵实弹联合训练，充分体现了中柬两军高度的战略互信和牢不可破的兄弟情谊。希望两军不断深化交流合作，为推动两国关系高水平发展、联合应对地区挑战、维护地区和平稳定做出应有贡献。

翁比赛上将在致辞中表示，两军“金龙”系列联合训练展示出两军的友好合作和深厚友谊，不断推动两军友好关系高水平发展、加强了两国友谊团结，创造了互相学习知识、经验交流和培养人才的平台，特别是逐步锻炼了两军官兵在参加多边合作联合行动中使他们学会适应、学会生活、学会与多种民族一起工作等能力，同时也为应对面临各种挑战和非传统问题做出应有贡献。

据中方指导组组长张体任大校介绍，此次联训以联合打击恐怖主义势力为背景，出动装备力量多元，空地一体联合协同，聚焦反恐贴近实战。联训区分两个阶段实施。第一阶段组织混编同训，主要进行轻武器使用、徒手格斗、爆炸物搜排、步战车登车协同、机降等课目训练，第二阶段组织反恐综合演练，中柬双方组建联合反恐大队，重点演练侦察渗透、火力突击、区分清剿等多个内容。联训期间，双方官兵还将共同开展人道主义援助，组织向当地村民、学生开展巡诊送药、赠送物资等活动。

今年“金龙2020”中柬联训将持续到4月1日，中方参训兵力主要由陆军第75集团军精干力量混合编成，共265人，包括空中突击、炮兵、装甲兵等多个兵种力量。中方参训的各型武器装备共250余件（套）。（周国强、何映辉、黎阳）

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