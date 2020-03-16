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在华日本人战“疫”故事：尝鲜远程办公的日企白领

——疫情中，那些坚守在中国的日本人（3）

张靖 玄番登史江

2020年03月16日13:25  来源：人民网-日本频道
 

人民网北京3月3日电（张靖 玄番登史江）“每当太阳升起，我们理所当然地告别昨日，理所当然地怀抱今日，理所当然地迎来明日。”2020年突如其来的疫情却打破了这一切的理所当然。但擅长应变与学习的智慧人类总有办法转危为机，经过初期的无措后，人们迅速调整：学校延期开学，改为网上授课；众多企业开始远程办公；“云”娱乐、“云”健身跟着火了起来。

生活和工作在环境骤变的中国，日本人又是如何看待这场中国战“疫”并参与其中呢？本期，供职于在华日企的梶本光恵讲述了自己的战“疫”故事。

供职于在华日企的梶本光恵

“在每一件小事中体会到可贵”

梶本光恵所在的公司，春节后采取了远程办公与到岗工作相结合的方式。她所在的日企将每个部门分为两组，两组交替去公司上班，不用到岗的一组在家远程。对于需要到岗的员工，公司也暂时安排了弹性工作制，让大家错峰在岗，尽量保证员工不集中在办公室里。

新契机：调整墨守成规的例会

人生的每一个第一次都伴随着不安，对于梶本来说，初次远程办公也不例外。不过在IT部门的帮助下，远程环境很快得到完善。梶本的工作大多依靠电脑完成。“我的工作只要IT设备齐全，基本可以在家完成。但如果是需要与团队一起处理的复杂工作，还是面对面开展效率更高。所以我觉得不应该一边倒地全部远程办公，而应该平衡灵活地安排远程和到岗。”

此外，由于在家工作的人居多，公司取消了原本每月一次的与其他省市分公司的电视例会，调整为资料发送共享。而这次调整让大家发现，其实只发送资料完全可以做好与地方分公司的协调。“这次契机让我们得以思考今后该如何调整墨守成规的例会。”

远程办公让她从拥挤地铁中解脱

大城市上班族的每天，从拥挤的地铁开始，在拥挤的地铁结束，其中的苦涩自不必说。而远程办公很好地解决了这个问题。

对梶本来说，远程最大的好处是不仅缩短了上下班路上的时间，还能让上班族从地铁拥挤带来的压力中解脱出来。梶本从家到公司，要在沙丁鱼罐头一样的地铁上挤一个小时，这还只是单程。在上下班高峰乘坐拥挤的地铁，出乎意料地耗费体力。而在家办公无需消耗体力，可以直接可以进入工作状态，节省的不光是时间，更是精神和体力。“但远程办公潜藏着一个负面效果是，可能会导致肥胖。”梶本苦笑。

梶本为了增强免疫力，每天给自己准备营养健康的食物，同时也会适度锻炼身体。她觉得现在这个时代已经具备了远程办公的基本条件，应当以此为契机让条件完备的行业积极引入远程办公模式。

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(责编：崔越、贾文婷)
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