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“出入相友，守望相助” 辽宁省向日本和韩国紧急捐赠防护物资

2020年03月16日13:09  来源：人民网-国际频道
 
在沈阳桃仙国际机场，印有“岁寒松柏，长毋相忘”暖心标语的医疗物资正通过传送带运上飞往韩国的航班。（图片来源：辽宁省人民政府外事办公室）
在沈阳桃仙国际机场，印有“岁寒松柏，长毋相忘”暖心标语的医疗物资正通过传送带运上飞往韩国的航班。（图片来源：辽宁省人民政府外事办公室） 

人民网东京3月16日电（孙璐、李沐航）在世界范围内新冠肺炎确诊病例正不断快速攀升的危急时刻，16日清晨，辽宁省人民政府紧急筹措的15.5万只医用口罩、7000套防护服等医疗物资由中国南方航空公司承运，送往日本和韩国的抗疫第一线。这批医疗物资将有效缓解当地防控场所医疗物资紧缺的问题。

守望相助 共同抗疫

新冠肺炎疫情发生后，包括日本、韩国在内的国际社会积极驰援辽宁，助力辽宁抗击疫情，援助紧缺物资，致电慰问声援，对辽宁省的疫情防控工作给予了有力支持。在传染性疾病面前，各国是休戚与共的命运共同体，只有共同努力有效遏制疫情扩散，才能护佑各国共同的福祉，才能带来人类共同的安宁。

对此，辽宁省人民政府紧急协调，筹措医疗物资，及时支援日本、韩国多个疫情严重地区捐赠的物资上暖心的贴上“昨夜寄君辽海月，春来放歌富士山”、“鲸波万里，一苇可航；出入相友，守望相助”以及“岁寒松柏，长毋相忘”等标语，充分体现了辽宁人民所寄予的深情厚意。

积极援助邻国 充分发挥国际合作精神

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延扩散，日本、韩国确诊病例不断上升，部分地区医疗防护物资十分紧缺。据悉，辽宁省在第一时间了解日、韩方面相关防疫情况后，充分发挥“同舟共济，守望相助”的国际合作精神，在全省顺利复工复产、产能提升的情况下，决定向日本北海道和神奈川县，韩国首尔、庆尚南道、庆尚北道、忠清南道和韩中文化友好协会紧急捐赠15.5万个医用口罩、7000套防护服等防疫物资，助力两国抗击疫情，共克时艰。

紧急协调 迅速援助

为保障海外捐赠工作顺利开展，确保防疫物资及时迅速运抵日、韩两国，辽宁省高度重视捐赠工作。辽宁省人民政府外事办公室党组副书记、副主任高爱华介绍说：“3月12日，辽宁省人民政府外事办公室成立海外物资捐赠专班，紧急协调联系省发改委、省商务厅、民航东北管理局、沈阳海关和南方航空公司等，筹集防疫物资，办理报关等事宜。”

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(责编：崔越、贾文婷)
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