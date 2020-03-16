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首栋塔楼封顶、玻璃幕墙首挂同日进行——

中建埃及新首都CBD按下“快进键”

2020年03月16日08:52  来源：人民网-国际频道
 
封顶仪式
封顶仪式

人民网开罗3月16日电（记者曲翔宇）当地时间3月15日上午，开罗25年不遇的“暴雨加沙尘暴”天气刚刚结束，蓝天重现，阳光明媚。在NUCA业主、DAR监理公司代表的共同见证下，由中建埃及新首都CBD项目P5标段实施的C03办公楼主体结构实现封顶，成为整个新首都CBD项目18栋高层建筑单体中率先封顶的塔楼。

中建埃及分公司总经理常伟才致辞表示，C03是CBD项目第一栋封顶的建筑，未来还会有更多的楼座结构封顶。在抗击新冠疫情的同时，CBD项目正朝着成功的目标持续前进，这给予了眼下携手抗疫、共度时艰的中埃员工以莫大的精神鼓舞。他相信，在中埃各参建单位和建设者们的大力支持和不懈努力下，新首都CBD项目定能以完美履约实现发展共赢，体现中埃双方的合作精神.

出席仪式的NUCA业主代表哈立德·伊提曼、DAR监理总监艾哈迈德·班纳分别致辞，一致对中建埃及新首都CBD项目首栋建筑单体封顶表示热烈祝贺，同时对CBD项目的整体进展给予了充分肯定，并希望中建埃及分公司和所属各项目部乘胜前进，实现其他建筑单体的尽快封顶。

封顶仪式上，P5标段项目经理吴量介绍了C03办公楼项目承建情况：该项目自2019年1月23日土方换填开始，2019年7月17日完成地下室封顶，基础施工历时175天；主体结构于2019年7月2日开始施工，到2020年3月15日最后一块混凝土浇筑完成，实际工期417天。项目实施期间，P5标段项目部充分发挥属地员工的资源优势，通过“1+N”模式，开展持续技能培训，既强化了当地工人技能水平，也提高了工人施工效率。项目部还充分利用BIM技术优化施工管理、改进施工工艺，提高了设备利用效率。

同日，中建埃及新首都CBD项目的首块幕墙单元体悬挂仪式，在P1标段C04办公楼举行。随着业主代表哈立德·伊提曼宣布首挂指令，首块幕墙单元体在塔吊牵引下缓缓上升，平稳安装至楼层预定位置，标志着整个CBD项目迈入外幕墙施工阶段。

首挂仪式上，中建埃及分公司外装部经理王涛介绍，中建埃及相关参建单位克服新冠肺炎疫情的严重困扰，竭力组织资源完成在中国的原材加工、组装，直至具备打包海运条件，促使第一批幕墙单元体于3月上旬运达施工现场。王涛表示，随着国内复工复产的佳音，我们有信心按原定计划工期完成任务，向埃及政府和人民交出一份克难奋进的满意答卷。P1标段项目经理金文会向参加人员介绍了C04办公楼的承建历程。

此外，在C05、C06单体建筑地下室顶板位置，由P7标段实施的树状柱业已建造完成，也于当日进行了展示。P7标段项目执行经理许阳对参观代表做了现场讲解。该柱优美的莲花造型、独特的建筑工艺博得业主、监理和中建埃及领导的好评。

埃及新首都CBD项目是中埃两国元首见签的重点工程，被埃及总统塞西誉为“埃及未来发展的火车头”、被埃及总理马德布利称为“埃及新时代的‘金字塔’”。整个CBD一期工程占地面积50万平方米，总建筑面积170万平方米。

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(责编：崔越、贾文婷)
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