联合国粮农组织向中国捐赠紧急医疗物资支持疫情防控

人民网北京3月14日电 （记者 范敬宜）3月12日、13日，联合国粮食及农业组织（以下简称“联合国粮农组织”）向中国政府捐赠的两批紧急医疗物资分别从北京、上海发往武汉。

此次捐赠的医疗物资包括无创呼吸机、心电监护仪和输液泵等，都将用于湖北省患者的治疗。中国商务部、农业农村部、国家卫生健康委员会以及湖北省慈善总会等为此次捐赠提供了协调和运送支持。

“最近几个月，我们在中国看到了人性之美、团结一致、无私互助，以及民众与政府携手抗疫，全社会为战胜疫情共同拼搏。” 联合国粮农组织驻中国和朝鲜代表马文森表示。

“我们坚信这场已是全球大流行的疫情将很快在中国被完全控制住，也希望我们的捐赠和后续工作能够对抗疫和复工复产有所帮助。”马文森说。

除捐赠医疗物资外，联合国粮农组织还将与中国农业农村部和中国其他相关机构共同开展调研及技术探讨，以了解病毒在人与动物接触过程中的演化产生及其对人们生计造成的影响。同时，自疫情发生以来，联合国粮农组织在其网站、社交媒体和其他相关平台上积极宣传卫生常识和疫情信息，为疫情防控献力。

上月初，联合国粮农组织总干事屈冬玉、国际农业发展基金总裁吉尔伯特·洪博和世界粮食计划署执行主任戴维·比斯利对中国为应对新冠肺炎疫情所做的努力及中国人民的顽强精神表示赞扬。他们承诺随时准备为中国提供支持，以减轻疫情对中国人民特别是农村人口所造成的影响。

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