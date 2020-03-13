美股再次熔断 疫情防控形势不容乐观

特朗普与感染新冠肺炎巴西官员玛拉戈接触过

人民网旧金山3月12日电（邓圩 廖丹）截至美国西部时间3月12日下午5点，美国各州卫生机构记录显示，44个州至少报告了1729例新型冠状病毒病例，新增病例383例，41人死亡，其中华盛顿州一家养老院29例，加州4例。在确诊病例最多的三个州是华盛顿州、纽约和加州，民众能否顺利检测和治疗依然是社会担忧的重点。同天，国会山宣布对公众关闭，迪士尼、百老汇宣布关闭；NBA停赛，美国年度大学生运动会宣布取消；美国媒体发布消息，由于接触确诊病例，特朗普助手可能感染。

3月12日，股市再次滑坡，美国股市自周一熔断之后，连续下跌今天达到低谷，开盘后不久，纽约证券交易所（New York Stock Exchange）和纳斯达克（Nasdaq）的交易暂停了15分钟，原因是最初7%的跌幅触发了其中一个“熔断机制”。标普500指数收盘下跌9.45％，从2月19日的高点下跌20％以上，道琼斯指数低于标准普尔指数，华尔街惊呼“熊市来了！”被金融证券界人士称为“自1987年崩盘以来最糟糕的一天”。

欧洲旅行禁令惹祸 航空公司股价大跌

3月11日，美国对欧洲发布30天旅行禁令。3月12日，美国总统特朗普在推特上澄清说，对欧洲的限制不针对货物。美国国土安全部稍后也解释说，旅行禁令不适用于返美的美国公民及其直系亲属以及美国永久居民。

然而，这一禁令显然没有与美国的盟国协商。欧盟理事会和欧盟委员会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel）和乌尔拉·冯·德·莱恩（Ursula von der Leyen）在一份声明中说，疫情是“全球危机，不仅限于任何大陆，它需要合作而不是单方面采取行动”。

美国旅行协会主席兼首席执行官罗杰·陶（Roger Dow）在一份声明中说：“暂时关闭从欧洲来的旅行，将加剧新冠肺炎对旅行业和工作依赖旅行的1570万美国人的沉重影响。” 该协会表示，2019年3月有85万国际游客从英国以外的欧洲其他地区飞往美国，并在该国花费了约34亿美元 。

来自市场的直接反应是，邮轮和航空公司股价大幅下跌，皇家加勒比邮轮公司（Royal Caribbean）收盘下跌31.8%，嘉年华邮轮公司（Carnival）和挪威邮轮公司(Norwegian Cruise Line)分别下跌15%和20.7%。联合航空（United）、达美航空（Delta）和美国航空（American）等航空公司的股价都下跌了21%以上。

除了针对欧洲国家的旅行禁令，几项针对国内的经济和救济措施也引发了市场混乱。美国决定扩大新冠肺炎相关医保覆盖范围，使得Anthem、Humana、Centene、UnitedHealth和Cigna等医疗保险类股12日收盘时大幅下跌。

测试试剂严重不足 引发各方质疑

质疑的声音由媒体广泛传播。当地时间3月12日晚间，在接受CNN采访的时候，美国医学科学界泰斗安东尼·福西（Anthony S. Fauci）特别认真地指出，美国目前测试试剂不足，而随着疾病继续传播，美国将会出现“更多”冠状病毒病例。他认为稳定冠状病毒病例数量在美国是非常有必要的， “我们希望在控制和缓解方面所做的是让这个峰值实际上变平缓。”

福西作为美国国家过敏和传染病研究所的院长，对全世界抵抗H1N1甲型流感、艾滋病和其他传染病的斗争作出重大贡献。他的说法令民众更加质疑：美国政府是否有能力应对迅速恶化的疫情？

对于卫生官员们担心的医院拥挤、续缺乏适当的测试，以及即将出现的医疗设备、防护设备等医疗资源紧张问题，政府没有宣布具体保障措施来缓解。

同时，在一些受灾最严重的地区，测试试剂任然严重不足。当地官员表示，联邦政府的慢速反应使局势更加恶化。

西雅图市市长詹妮·杜尔坎认为，美国早期一直缺乏检测试剂盒，这种检测缺乏的状况一直持续到今天，这妨碍了患者获得所需的治疗，也使政府官员们无法了解这种疾病在社区的传播。

西雅图已经关闭学校和禁止公众聚会，杜尔坎说，限制公众聚会和关闭学校的严格措施对于挽救生命至关重要。“通过做一些建模并查看测试，（科学家）计算出，如果我们不执行州长和我今天宣布的政策，那么到4月7日，我们在西雅图将有超过25,000个患者，这将造成400人死亡。”

美联储、各州、地方政府和当地团体纷纷展开自救

联邦政府态度和政策模糊不清，美联储只得自行出手。据悉，美联储正在采取其他戏剧性措施来安抚恐慌的市场，它承诺周四向金融市场注资1.5万亿美元，并有效地重新启动了2008年代的债券购买计划，即量化宽松。

确诊病例最多的华盛顿州长杰伊·因斯利下令关闭华盛顿州金县、斯诺霍米什和皮尔斯县所有公立和私立的K-12学校，超过一个月。根据杰伊的行政命令，学校可以在3月16日星期一之前上课。它们必须在3月17日之前关闭，并保持关闭状态直到4月24日。根据该命令，学校最早可以在4月27日重新开放。

纽约市市长比尔·德·布拉西奥在今天的新闻发布会上说，麦迪逊广场花园和巴克莱中心可能会关闭数月。纽约州长安德鲁·库莫今天宣布，纽约州将在东海岸拥有首个驾车检测冠状病毒设施。Cuomo补充说，官员们将仅从周五开始在新罗谢尔进行预约测试。他说，已被隔离的新罗谢尔居民将首先接受检测。

针对旧金山的小型企业正在经历前所未有的经济滑坡，3月11日旧金山市长伦敦·布里德宣布支持小企业的措施，包括推迟营业税和执照费，启动经济救助基金，以及其他支持措施，旨在帮助陷入困境的小企业和雇员。这项措施将直接影响近2万小型企业和个体，涉及金额近6千万美元；旧金山公立学校将关闭三周。

马里兰州州长激活国民警卫队以应对冠状病毒他在周四的新闻发布会上说，州长拉里·霍根已指示马里兰州紧急事务管理部门达到最高激活级别，并发布了一项行政命令，使国民警卫队进入更高的准备状态；他还禁止超过250人的所有聚会。

据统计，截至目前，全美已经有34个州宣布紧急状态，俄亥俄州、肯塔基州、犹他州等个州纷纷开始禁止群众集会，各州陆续颁布关闭学校的命令，以遏制冠状病毒的传播。

(责编：于洋、燕勐)