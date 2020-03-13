中尼民间用心灵交流 共同为中国祈祷加油

人民网阿布贾3月13日电（记者 姜宣） “因为你有一颗善良的心，我们一起祈祷……”，一首由尼日利亚华星艺术团小伙吉米作曲并演唱，艺术团团长倪孟晓作词的歌曲《祈祷中国》，当其音乐短片一经上传，网络上、朋友圈，抖音、快手大众知名软件，好评如潮。

短片穿插了国内抗击新冠疫情的许多感人瞬间，身着中国红唐装的吉米，带着华星艺术团成员用中英文深情演唱，集体表达了他们对中国抗击疫情的坚定支持。

谈到创作的初衷，倪孟晓这位曾经对音乐、舞蹈一无所知的生意人说，“华星艺术团的成员们善歌善舞，人才不少，都对中国充满了感情。当大家听说中国爆发了严重的新型冠状肺炎疫情，他们心情非常沉重，都表示着要为中国做点什么。”

曾于2014年至2016年在苏州大学就学的吉米，在亲眼看到尼日利亚华侨华人身在海外心系祖国，积极响应尼侨团驰援祖（籍）国抗疫，积极捐款捐物；看到国内的疫情战线上医护人员用生命挽救生命，有着较高音乐天赋的他再也坐不住了。他要创作歌曲，要用来歌声来表达自己感动的心情，他与倪孟晓一拍即合。

“我们不停地创作，不停地修改、重录，终于制作成了大家喜欢的模样。我们希望用心灵创作的音乐为中国祈祷，去表达海外华侨华人对祖国的挂念和尼日利亚友人对中国的真挚情谊”，倪孟晓说。

创作过程中，吉米感慨万分。吉米真诚地说，“当我回想起中国大学对我的影响，想到中国人民都有着美丽善良的心灵，就像倪团长一样，他们用一颗颗善良的心改变了许多尼日利亚人的生活，上天一定会保佑他们的！”

听着专业的词曲，看着专业的MV，可能许多人会以为它应该是一个专业的艺术团体。但事实上，他们都是倪孟晓企业里的员工，是平时边工作边学习中国歌舞的中国文化爱好者。但是在拥有2000多万人口、非洲最大单体城市拉各斯，华星艺术团却早已闯出一个不小的名堂。

说来话也不长，2003年就来到尼日利亚打拼的倪孟晓与许多出国打拼的海外游子一样，从搞外贸，到开鞋厂，到办造纸厂，再到搞农场。在业余时间，他与一些喜欢中国歌曲、舞蹈的小伙子、姑娘们一起唱歌、跳舞，但是后来，每次工厂开工时，员工总是央求他打开音响，大家喜欢在中国歌曲的陪伴下愉快地工作。

于是从2006年起，每天都固定时间播放中国歌曲，《一剪梅》《小苹果》《中国心》是他们最喜欢的歌。通过对照MV、舞蹈视频，他们一起欣赏、学习。看大家热情高涨，倪孟晓于是决定干脆成立歌舞队。经过不断的摸索、积累、交流，他们不仅自娱自乐，还经常被邀请参加各种重要活动，他们的舞狮队已经成为许多场合的开场标配。从不专业到近乎专业，他们逐渐被认可，2017年6月13日，歌舞队被国务院侨办正式授牌成为“尼日利亚华星艺术团”。在去年连续开展的“走进尼日利亚校园文化活动”中，艺术团每周至少走进一所当地中小学，连续演出交流30多场次，在当地尼中小学掀起了“中国风”，一粒粒中华民族传统文化的种子深深地播撒在了孩子们的心中。

倪孟晓说，“不同国家语言交流也许有障碍，文化交流存在一定困难，但舞蹈、歌唱等艺术却是世界性的，能迅速拉近中国人与当地民众的之间的距离，我们每个中国人都应该充当中非文化交流的使者”。

“我在尼日利亚工作生活了16年，下属企业当地员工已超过300人，我结识了很多黑皮肤好朋友，从他们身上我也了解和学习了非洲人很多优秀的品质，比如乐观、包容、不记仇、活泼”，倪孟晓对在尼日利亚的生活感到快乐而自在，“他们也从和我们中国人的交往中了解到中国人的诚信、乐善好施、做事讲原则又能和而不同智慧”。

平日里的倪孟晓也是个热心肠，在国内疫情初期，同时还担任尼日利亚中国商贸企业协会会长、拉各斯华助基金会副主席等职的他，通过自办《西非华声报》及各华人微信群发出募捐倡议，很快得到十多家侨团（社）、侨领和旅尼同胞们的积极响应，最终捐出善款善物折合人民币166.7万元。

在尼日利亚，不仅是高层，事实上，上至总统，下至黎民百姓，从心底上让中国人通过这次疫情感受到了他们对中国的关心与支持。布哈里总统专门发表声明，愿与中国坚定地站在一起。国会众议长巴贾比亚米拉向栗战书委员长致慰问信，表示中国在困难面前表现出的巨大勇气、顽强意志、牺牲奉献和创新能力充分彰显了中国精神。尼日利亚外长、卫生部长、国会参议院外委会主席、国会众议院外委会主席，甚至总部位尼日利亚首都阿布贾的西非国家经济共同体委员会主席都纷纷发声，表达了对中国抗击疫情的高度赞扬与坚定支持。

驻尼日利亚大使周平剑曾专门撰文，真心感叹道，“尼铁会成钢”，中尼虽然远隔万里，两国人民却心心相通。“我想说，中国之所以强大，之所以坚韧不拔，因为他有着悠久的历史文化。相信中国可以战胜一切，继续充当照亮未来人类福祉的一盏明灯，祝福中国，祝福中国人民！”吉米说。

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