印尼雅万高铁项目5号隧道顺利贯通

图为雅万高铁项目建设者庆祝5号隧道顺利贯通。记者 徐伟摄

人民网万隆3月12日电（记者徐伟）3月12日，由中国中铁承建的印尼雅万高铁项目5号隧道（简称5号隧道）顺利贯通，这是雅万高铁项目第二条顺利贯通的隧道，标志着雅万高铁建设取得又一重要阶段性进展，有力推动了雅万高铁整体项目建设进程。

据了解，5号隧道是雅万高铁隧道工程推进的重要节点，自2019年6月开工建设。隧道全长422米，属浅埋隧道，全部为黏土地质，自稳能力差，地质条件复杂。为保证安全施工，该隧道采用了先进的地质超前预报及围岩监控量测技术以确保隧道安全快速施工。经过多次技术攻关，最终确定采用三台阶临时仰拱法克服全隧浅埋、围岩软弱的困难，通过短进尺、强支护、勤监控、快调整等手段，确保隧道施工安全和开挖进度。中方建设者还为当地培养了79名熟练掌握隧道施工技术的工人，他们在施工过程中发挥了重要作用。

值得一提的是，中印尼双方建设者还克服了新冠疫情等带来的挑战，众志成城、齐心协力坚守施工生产一线，在做好疫情防控工作的同时，不断推进施工生产。目前，中国中铁管段内雅万高铁项目的路基、桥梁、隧道等工程都在积极推进中，架梁、制梁、车站等生产建设都在有序进行。

雅万高铁是中国高速铁路从技术标准、勘察设计、工程施工、装备制造、物资供应，到运营管理、人才培训、沿线综合开发等全产业链走出国门的“第一单”。项目全长142.3公里，最高设计时速350公里。项目建成后，雅加达至万隆之间的车程将由现在的3个多小时缩短至40多分钟。

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