中国驻菲大使黄溪连会见杜特尔特

人民网曼谷3月12日电（记者赵益普）3月11日，中国驻菲律宾大使黄溪连前往总统府拜会菲律宾总统杜特尔特。双方就抗击新冠肺炎疫情、双边关系等议题交换意见。

黄溪连介绍了中国疫情防控进展，表示在习近平主席亲自领导和指挥下，中国政府和人民全力奋战，中国防控新冠肺炎疫情取得阶段性重要成果。目前，中国正有序推进复工复产，推动经济社会持续健康发展。疫情面前，中菲是同舟共济的命运共同体。在中国抗击疫情最困难的时刻，菲政府和社会各界给予中方宝贵支持和帮助，中方铭记于心。中方高度关注菲国内疫情发展，心系菲人民健康安全，愿尽最大努力克服自身困难，根据菲方需求提供必要的物资和技术支持，并与菲分享在抗疫斗争中积累的经验。

黄溪连表示，在习近平主席和总统阁下战略引领和亲自推动下，中菲关系持续向好发展。今年是中菲建交45周年。中方愿与菲方一道，推动中菲全面战略合作关系不断深入发展。中方赞赏菲根据自身国家利益奉行独立自主外交政策，将一如既往支持菲经济社会发展，推动双方重大合作项目取得实质性进展，切实造福两国和两国人民。

杜特尔特对中国举国上下团结一心应对疫情并取得积极成效表示赞赏，表示相信在习近平主席坚强领导下，中国人民一定能早日战胜疫情，恢复正常工作和生活。菲方愿同中方携手并肩、共克时艰，共同抗击疫情。杜特尔特总统赞赏中方为支持菲经济社会发展和基础设施建设所做贡献，表示愿同中方一道，以菲中建交45周年为契机，进一步加强各领域务实合作，推动双边关系取得更大发展。

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