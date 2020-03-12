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“金龙－2020”中柬两军联合训练中方参训部队出征

2020年03月12日13:37  来源：人民网-国际频道
 
出征动员大会现场
出征动员大会现场

人民网曼谷3月12日电 （记者 赵益普）3月12日上午，“金龙-2020”中柬两军联合训练中方参演部队先遣组的80余名官兵乘坐军机从广西桂林某机场起飞，奔赴柬埔寨，后续部队将于本月14日启程。

此次联训，中方参训力量通过陆、海、空多种方式，区分多条线路，立体投送至柬埔寨展开训练。据中柬双方达成的共识，此次联训以“联合打击恐怖主义势力”为背景，将于3月15日上午在柬埔寨贡布省王家军某训练基地正式开训。双方参训兵力共800余人，其中中方参训兵力主要由陆军第75集团军精干力量混合编成，参训装备主要有各型直升机、装甲车辆、自行火炮、轮式车辆等装备40多台（架）。

据了解，联训区分混编同训、综合演练两个阶段，第一阶段主要展开实弹射击、格斗、搜排爆、机降、追捕搜剿等多个专业课目训练，第二阶段组织反恐综合演练。联训期间，双方官兵还将共同开展人道主义援助活动，组织向当地村民、学生开展巡诊送药、赠送物资等活动。参训部队出征之前，他们主要对实弹射击、机降、反恐行动等课目进行了强化训练，并对国际法规、外交礼仪、军事外语进行了系统学习，确保打牢官兵联训能力素质基础。

“金龙”系列联训是中柬两军务实合作的一个重要项目，此次举行的是第四次联训。这是贯彻落实中柬两国领导人北京会晤精神的具体举措，有助于增进中柬两军战略互信，深化两军在军事训练领域的交流与合作，提升共同应对恐怖主义安全威胁的能力。相比前几次联训，此次参训的兵力规模更大，武器装备更加先进、多元。其中，中方首次出动新型直升机、自行火炮等装备，联训内容也更加突出实战化，注重协同指挥能力、联合行动能力的培养。

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(责编：于洋、燕勐)
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