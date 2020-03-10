至尊公主号刚靠岸，另一个“公主”又出事

旧金山居民观看至尊公主号穿过金门大桥前往奥克兰港

人民网旧金山3月9日电（邓圩 廖丹）当地时间3月9日，北京时间3月10日，奥克兰至尊公主号游轮驶入奥克兰港口，乘客们为之欢呼，“谢谢”一位乘客大喊。其他人向码头工人挥手致意。刚刚从佛罗里达州传来的消息说，又一个“公主”出事，同属嘉年华公司的另一艘“加勒比公主号”因为需要对两个船员进行新冠肺炎确诊而被叫停。

停靠奥克兰的乘客分批隔离

3月9日下午，奥克兰港地区的工人穿着全身防护服，包括棕褐色的衣服、口罩和手术帽。帐篷安装在从船上延伸的走道旁边，以接待乘客。租来的公共汽车在邮轮的不远处，大约50码外的停车位上等待乘客。

这艘船在预定抵达旧金山4天后靠岸，船上的3500名乘客和船员将在抵达时接受评估。大约1113名船员将被隔离在船上，除非他们需要紧急医疗护理和治疗，在这种情况下，他们将被送往加州的医疗机构。

卸载乘客过程预计需要几天时间，这一大规模行动将检验联邦和州政府及官员是否有能力安全控制已知的新冠肺炎疫情暴发。下船之后，受感染的旅客将在隔离检疫前，乘坐大巴和包机远离人口密集的地区。

加利福尼亚州的乘客将被带到州内的军事基地进行隔离，而其他美国居民将被带到德克萨斯州和乔治亚州的基地。加拿大人也将被送往本国接受检疫。

有关官员星期五说，在船上接受检测的46人中有21人感染了冠状病毒，这表明病毒可能正在船上传播。其中19人是船上工作成员。

按照之前的计划，乘客将分批下船时间分配，有新冠肺炎症状的人将率先离开并接受医疗支持或住院；其次是船上962多名加州居民；最后是来自其他国家和美国其他地方的人员离开。

嘉年华公司船员交叉感染 又一“公主”被追回在佛罗里达

至尊公主号首例确诊病例于3月4日死亡。正因为这位前乘客病情的暴露，导致已经开启第二批航次前往夏威夷的至尊公主号被追回旧金山，并在首批的46人检测中21人确认感染。目前尚未开始第二批检测。

美国嘉年华集团首席医疗官格兰特·塔林（Grant Tarling）博士在新闻发布会上说：“我们相信他的病是在他加入该船之前在加利福尼亚染上的，”这个情况并未得到死者所在地医疗机构证实。

今天来自佛罗里达州的消息显示，同样是嘉年华集团旗下的“加勒比公主号”也出事了，另一艘位于佛罗里达州的游轮已经被下令禁止航行，并且必须在南佛罗里达海岸附近停泊，同时两名船员正在接受冠状病毒检测。

该邮轮于3月1日从劳德代尔堡的埃弗格莱兹港出发，进行为期10天的航行。该公司说，船上的两名船员是从另一艘船上转移过来的，而那艘船上的一名乘客已经被检测出感染了冠状病毒(covid19)。嘉年华集团后来在声明中表示，船员没有出现冠状病毒的症状，但按照要求正在接受检测作为预防措施。在美国疾病预防控制中心解除“禁止航行”命令之前，这艘船将一直停泊在佛罗里达海岸附近。。

从加勒比公主号的情况可以看出，嘉年华集团旗下的每一艘船上的工作人员是归公司随时调动，邮轮一直是共享员工。公众对此感到疑惑：“至尊公主号”的工作人员会是早先在“钻石公主号”工作过的同一批人次吗？

巧的是，“至尊公主号”上首次检测确诊的21名阳性病例中，19人是船上工作人员。而首次监测出新冠肺炎的死亡的男子所在普莱瑟县的卫生官员表示，该名男子很可能在旅途中被传染。

今天，美国多个医疗专家告知公众不要乘坐邮轮。

美国确诊人数接近700例 斯坦福大学关闭

当地时间3月9日，美国至少有26人死于该病毒，其中华盛顿州22人，佛罗里达州2人，加利福尼亚州2人。地方、州和联邦卫生官员的数据显示，全国确诊的冠状病毒病例跃升至687例，至少比周日多出100例。

随着新冠疫情加剧，现在有34个州有冠状病毒病例。麻州确诊人数激增41例，伊利诺伊州宣布进入紧急状态，北加州各地学校陆续出台关闭学校等应对措施。另外，位于加州的斯坦福大学和加州大学伯克利分校也将授课形式改为线上授课。

(责编：于洋、燕勐)