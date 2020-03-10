人民网约翰内斯堡3月9日电（记者 吕强、李滢嫣） 当地时间8日下午，南非国际妇女节庆祝活动暨西苏鲁妇女领导力学院揭牌和设备捐赠仪式在南非自由州省特维灵市举行。南非总统拉马福萨出席并讲话，南非执政党非国大妇联主席德拉米尼，妇联副主席、自由州省长恩图贝拉等出席，该妇联成员代表和当地市民300多人参加。中国驻南非大使林松添作为唯一受邀的驻南外国使节参加该活动，并代表中国政府向西苏鲁妇女领导力学院捐赠了培训设备。

德拉米尼首先欢迎总统和中国大使出席活动，表示值此庆祝国际妇女节的特殊时刻，西苏鲁妇女领导力学院的揭牌和得到中方的捐赠，将会促进南非妇女赋权和发展，对提高青年女性能力建设、解决性别不平等、促进国家包容发展等具有重要意义。“特别感谢中国全国妇联和驻南非使馆的慷慨捐赠”，德拉米尼说，除已在自由州省落成的技能培训教室外，非国大妇联将利用中方捐赠的缝纫机和电脑等，在南非其他省份建设技能培训教室，帮助南非各地妇女提高服装设计、缝纫等技能，熟练掌握电脑技术，促进当地女性的就业和实现自我价值。

为支持南非妇女事业发展，中国全国妇联向非国大妇联捐赠了300台缝纫机。此外，中国使馆决定向西苏鲁妇女领导力学院捐赠30台电脑、5台打印机以及部分桌椅和培训用布料，助力开展电子商务和缝纫技能培训，以加强妇女能力建设。林松添表示，中国坚定支持南非妇女事业发展，妇女交流是中南友好关系的重要组成部分。长期以来，中国全国妇联与非国大妇联相互理解和支持，成为中非妇女合作的典范。

林松添表示，今天揭牌的妇女领导力学院以南非革命先驱阿尔伯蒂娜·西苏鲁命名，具有特殊重要意义。阿尔伯蒂娜·西苏鲁是南非杰出妇女领袖，被誉为“非国大之母”。其丈夫沃尔特·西苏鲁是中国共产党的老朋友和最早访华的非国大领导人，长期致力于促进中南友好事业发展，“西苏鲁夫妇已成为南非人民反对殖民压迫和种族隔离制度的精神象征，西苏鲁妇女领导力学院的落成必将让这种精神传承下去，被人们永远铭记和尊敬”。

拉马福萨在致辞中说，今天的揭牌仪式意义重大，给南非妇女实现自身更好发展带来更多新希望，是她们在国际妇女节收获的最好礼物。他说，南非政府将继续坚定支持非国大妇联和妇女发展事业，“令我自豪的是，非国大妇联不仅在说，更在行动，积极动员和争取各方资源和支持，特别是来自我们伟大的朋友中国的捐赠，建成了西苏鲁妇女领导力学院，不仅有力推动了南非妇女赋权和发展事业，也开拓了促进南非妇女能力建设的新途径”。拉马福萨表达了对中方捐赠的感谢，认为这彰显了中国对南非兄弟般的情谊和坚定支持。

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