林松添：部分网民不正确言论并不代表中国主流民意

人民网约翰内斯堡3月9日电（李滢嫣 王磊）3月6日，中国驻南非大使林松添在使馆举行中国抗击新冠肺炎疫情第四次记者会，就个别南非媒体炒作近日《外国人永久居留管理条例》征求意见稿引发少数中国网民“歧视黑人”言论，认为中国存在“严重种族歧视”等回答了记者提问。

林松添大使说，非常遗憾地看到，南非个别媒体发表有关片面解读文章，作者虽然在中国生活学习了较长时间，但却仍然对中国和世界缺乏客观认识，无视中国政府和人民对非洲政府和人民的友好情谊，不顾中国对他本人的培育之情，仅仅根据少数中国网民的只言片语与偏见言论，就将中国臆测成为一个“种族歧视”的国家，绑架、否定中非真诚友好。这既不客观、没有依据，也不能接受。

在《外国人永久居留管理条例》的讨论中，绝大多数中国民众是理性、客观的。但世界丰富多彩，每个国家都有某些或极少数种族主义言论，中国也不例外。中国有近9亿网民，有各种不同声音，甚至一些极端片面言论是正常的，说明中国是一个言论自由的国家。但那些不正确的言论不能代表或绑架中国的主流民意。

林松添大使指出，中国是礼仪之邦，一贯反对任何形式的种族歧视。2000多年前，中国著名的教育家和哲学家孔子就曾有句名言，“有朋自远方来，不亦乐乎”。但很遗憾，作者就在孔子的家乡中国山东省读书。中国人民向来都是热情好客的民族，始终善待外国朋友并将他们视为尊贵客人，对非洲黑人均以兄弟姐妹相称。

林松添大使说，中国政府始终将非洲视为好朋友、好伙伴、好兄弟，真心实意致力于支持非洲国家实现自主可持续发展。中非友谊历经风雨、牢不可破，中非合作互利共赢，成果丰硕。中非关系怎么样，中非合作好不好，非洲国家和非洲人民心里最清楚。

林松添大使说，中国人都有“不到非洲怕非洲、到了非洲爱非洲、离开非洲想非洲”的切身感受。中国前外长李肇星阁下赞美黑人兄弟姐妹的大作《黑色是美丽的》，值得一读。本人一直致力于中国对非洲黑人兄弟姐妹的友好事业，始终同黑人兄弟姐妹融为一体，每天都在一起工作和聚会，亲如一家，并以此为荣。

但很遗憾，中国刚刚富起来，确实还有不少人没有走出国门，不了解世界上有黑人、白人和黄种人，或由于受到西方殖民主义遗毒影响，一些人对黑人和非洲不了解或有误解，产生了一些片面错误言论。这就是加强中非人文交流重要性之所在。

林松添大使最后表示，如果有人试图借题发挥，借此挑拨中国同非洲国家的关系，那注定是徒劳的。相信此类毫无根据的错误言论无论在中国，还是在非洲都必将受到中非政府和人民的坚决反对。

南非国家广播公司（SABC）电视台、南非卫星电视5台（eNCA）、Newzroom Africa电视台，702电台、Jacaranda FM、You FM、Power FM，非洲通讯社、《比陀新闻报》，新闻24小时、每日独行者、目击者新闻网站，南非国家新闻俱乐部、政府新闻办等南非主流媒体和新闻机构，《人民日报》、新华社、中央电视台、国际台、中新社、中国与非洲以及CGTN、凤凰卫视、南非365等驻南央媒、华文媒体等20多家媒体近40人出席。eNCA、Newzroom Africa、新闻24小时、Jacaranda FM等媒体对记者会进行全程电视和网络直播。

(责编：于洋、贾文婷)