防疫复工两不误，中建埃及新首都CBD项目3400吨钢构件如期到货

人民网开罗3月5日电 （记者 曲翔宇）春节期间启自中国的3411吨钢构件，在疫情高发、陆运停滞的背景下，克难完成发运、集港、装船，再经过28天远渡重洋，辗转万里，已于2月28日抵达埃及艾因苏赫纳港。之后仅用两天时间，这批埃及新首都CBD项目急需的大宗建材即全部陆运至现场，成为新首都CBD项目春节后首批到货的关键材料，一举满足“非洲第一高楼”标志塔核心筒外框钢柱、钢梁连续施工、有序衔接的需求。

由中建埃及公司承建的埃及新首都CBD项目被埃及总统塞西誉为“埃及未来发展的‘火车头’”，被埃及总理马德布利称为“新时期的金字塔”。工期紧，任务重，新冠肺炎疫情爆发后，中埃建设者们边防疫，边施工，一直在与时间赛跑，保持了项目持续快速运行。

据记者了解，埃及新首都CBD项目70%以上的建筑材料虽然已实现属地化采购，但钢结构等某些核心构件仍需从国内进口，疫情下的远洋供应链能否顺畅成为关键因素。在项目业主、监理积极协助和埃及苏哈纳海关、港务局大力支持下，国内货代无缝运作，协调有关方面，不断提速清关检验等各种手续办理时间，最终使这批重型超厚钢结构材料比预计时间实现了更快到港到货。

中建埃及新首都CBD标志塔项目执行总经理魏建勋表示，“这批大型构件的如期而至，既保证了标志塔整体施工的有序衔接，也提振了项目中埃员工士气，增强了夺取抗疫和施工双胜的信心。非常感谢货物发运相关各单位的鼎力支持和帮助！”

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